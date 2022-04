Adil Amor est diplômé de CentraleSupélec, 2010, d’un DEA en Traitement de signal (Paris Sud 11) et du DEA de l’école Polytechnique Probabilités et Finance (Nicole El Karoui). Après de premières expériences chez Amundi et Crédit Suisse, Adil intègre Schelcher Prince Gestion en 2011 ; en 2015 il rejoint à Casablanca BMCE Capital Gestion pour créer et prendre la responsabilité du département Multi Assets, avant d’intégrer le groupe OCP pour mettre en place la direction de planification stratégique et financière du groupe. En 2020, il revient chez Schelcher Prince Gestion en tant que Chief Risk Officer puis Directeur Adjoint des Gestions.

Adil Amor indique “Schelcher Prince Gestion gère à présent 7,5 milliards d’euros, les stratégies de gestion proposées s’articulent autour des actifs cotés & non cotés. Notre ambition est de consolider notre positionnement actuel tout en élargissant notre offre produits pour répondre aux besoins de nos partenaires dans un contexte économique et financier inédit. La gestion de conviction calibrée demeurera l’ADN fort qui caractérise Schelcher Prince Gestion.”

Pour Sébastien Barbe, membre du Comité Exécutif du groupe Crédit Mutuel Arkéa, “Adil Amor connaît parfaitement Schelcher Prince Gestion : ses métiers, ses équipes, son histoire, sa philosophie de gestion… J’ai la conviction profonde qu’il saura, avec le soutien de l’ensemble des équipes de la société et du groupe Crédit Mutuel Arkea, permettre à Schelcher Prince Gestion d’aller bien plus loin encore. Je lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles missions.”

François Deltour, Président du Directoire d’Arkéa Investment Services, commente “Je me réjouis de la nomination d’Adil Amor. Je suis persuadé qu’il saura, avec l’ensemble des équipes, poursuivre le développement de Schelcher Prince Gestion. L’expertise d’Adil sur les différents métiers de la gestion d’actifs en général et sa connaissance fine des marchés financiers en particulier constituent un atout important pour Arkéa IS”.