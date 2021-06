Adevinta ASA (« Adevinta » ou la « Société ») annonce aujourd’hui les membres de la nouvelle équipe de direction proposée pour prendre la direction de l’entreprise après la réalisation de l’acquisition d’eBay Classifieds Group (« eCG »). La transaction a été annoncée pour la première fois en juillet 2020 et devrait être finalisée le 25 Juin 2021.

La nouvelle équipe de direction d’Adevinta continuera d’être dirigée par l’actuel Directeur général Rolv Erik Ryssdal, et sera composée des membres suivants :

Uvashni Raman – Directrice financière

Brent Mclean – Directeur des produits et de la technologie

Nicki Dexter – Directrice des ressources humaines et de la communication

Antoine Jouteau – PDG, Adevinta France

Malte Krüger – PDG, Mobile.de

Gianpaolo Santorsola – Vice-président exécutif, Marchés européens

Zac Candelario – Vice-président exécutif, Marchés internationaux

Rolv Erik Ryssdal, PDG, a commenté la nouvelle : « Je suis heureux d’annoncer les membres de la nouvelle équipe de direction qui fera avancer la stratégie et les ambitions à long terme d’Adevinta. Le rapprochement d’Adevinta et d’eCG va ouvrir un nouveau chapitre incroyablement passionnant pour notre entreprise, nos fidèles clients et utilisateurs, et nos collaborateurs talentueux. Nos deux groupes partagent un ensemble de valeurs communes, et nous continuerons à construire ensemble une culture forte. J’aurai le privilège d’avoir à mes côtés une équipe de collègues on ne peut plus compétents et expérimentés pour mener Adevinta vers de nouveaux sommets.

Si vous regardez la nouvelle société que nous allons créer, elle est tout à fait unique. Nous aurons une présence mondiale sans équivalent, renforcée par des postes de leader du marché dans 16 pays, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas et le Brésil. Avec le soutien de nos deux principaux actionnaires, Schibsted et eBay, nous avons le vote de confiance pour augmenter notre portée et développer de nouvelles technologies afin d’accélérer l’innovation et d’améliorer nos offres pour les utilisateurs, les clients et nos équipes.

Notre tâche immédiate consistera à intégrer les entreprises avec succès et à concrétiser les synergies de revenus et de coûts que nous avons identifiées. »

Cette transaction avec eBay Classifieds Group fera d’Adevinta un leader mondial des petites annonces en ligne, couvrant une population d’un milliard de personnes et recevant environ trois milliards de visites mensuelles.

Avec une présence combinée dans 16 pays, les équipes de direction d’Adevinta et d’eBay Classifieds Group partageront un ensemble de principes stratégiques développés à travers une histoire commune d’acquisition et d’extension de places de marché généralistes et de verticalisation réussie pour créer de la valeur. Parallèlement, son empreinte mondiale placera le nouveau groupe dans une position idéale pour consolider davantage le secteur mondial des petites annonces en ligne.

La nouvelle équipe de direction, soutenue par l’ensemble des talents des deux sociétés et l’expérience collective du portefeuille combiné, servira à optimiser les stratégies pour les divers actifs à différents stades de développement, en accélérant la monétisation et en créant de la valeur pour les consommateurs et les annonceurs.