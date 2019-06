Née de l’envie de partager un savoir-faire et une philosophie de la gestion des actifs des institutions sur le long terme, Active Asset Allocation a été fondée en 2010 par Adina Grigoriu, experte en allocation d’actifs, et Olivier Hiezely, spécialiste en systèmes d’informations.

Ensemble, ils innovent avec d’une part une méthodologie unique de gestion des risques et d’allocation d’actifs dynamique et d’autre part des services digitaux simples et pédagogiques : l’alliance idéale d’une “Fin” et d’un “Tech” ! Ils sont aujourd’hui entourés d’une équipe multiculturelle et multidisciplinaire de 13 personnes (7 nationalités différentes).

« Nous créons depuis 9 ans des modèles d’allocation d’actifs pour des clients institutionnels. Grâce au digital et à l’Intelligence Artificielle, nous sommes également en mesure de proposer aujourd’hui aux assureurs, banques privées, gérants, des outils permettant à leurs réseaux de distribution de vendre non plus des produits financiers mais des solutions d’épargne entièrement individualisées, avec un parcours 100 % digital. » explique Adina Grigoriu, CEO et co-fondatrice d’AAA.

Avec plus de 2 milliards d’euros d’encours conseillés en continu, Active Asset Allocation compte parmi ses clients : La Fondation MAIF, MAIF, Allianz France, Spirica, OFI AM, Mandarine Gestion, AG2R la Mondiale, Generali, UAF Life Patrimoine, MesPlacements.fr, Advize… ainsi que des fonds de pension aux États-Unis et Pays-Bas.

« Nous remercions tous les investisseurs pour cette levée de fonds sans oublier OSEO Paris, la BPI de Nice, LCL Nice, la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, la Direccte, le Réseau Entreprendre, le CEEI et la Métropole de Nice Côte d’Azur qui nous ont également accompagnés financièrement. La levée de fonds va nous permettre de continuer à innover pour le bénéfice de nos clients, poursuivre nos travaux en Intelligence Artificielle, en ingénierie financière et accélérer le déploiement de nos offres tant en France qu’à l’international. Notre but : contribuer, aider, accélérer la transformation digitale de l’asset management. » commente Olivier Hiezely, Président et co-fondateur d’AAA.

MAIF participe à la levée de fonds via son fonds de corporate venture MAIF Avenir.

« Par cet investissement chez AAA, nous sommes heureux de renforcer un partenariat créateur de valeur pour le Groupe et pour nos sociétaires. Depuis plusieurs années, nous avons pu tester l’allocation d’actifs proposée par AAA pour l’un de nos portefeuilles ; demain, cette FinTech enrichira nous l’espérons nos solutions d’épargne de services nouveaux et innovants pour nos sociétaires. Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner le développement d’AAA, en exerçant notre rôle d’actionnaire de manière singulière et en mettant à leur disposition les atouts du groupe MAIF, comme l’excellence de la relation clients », a déclaré Milène Gréhan, Manager du fonds MAIF Avenir.

Alex Gerbaud, Chargé d’Affaires Senior chez Turenne Capital : « Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner Adina et Olivier dans le développement de la société Active Asset Allocation. Grâce aux savoir-faire des 2 dirigeants, AAA propose une solution d’allocation d’actifs d’excellence qui a su optimiser au mieux performance et maîtrise du niveau de risque. Depuis presque 10 ans, AAA a su convaincre les grands groupes du secteur comme MAIF et ALLIANZ d’adopter leur solution ce qui lui a permis de devenir une des plus grosses FinTechs européennes en terme de fonds gérés. AAA a fait le choix de recruter toute son équipe technique à Nice et notre intervention permettra également de continuer cette démarche de création d’emplois qualifiés en intelligence artificielle et big data dans la région. »

« C’est une satisfaction pour Allianz France d’accompagner AAA dans la prochaine étape de son développement au travers du fonds InnovAllianz, notre fonds d’investissements stratégiques dédié aux startups. Les outils développés par AAA nous permettront de proposer à nos clients en assurance-vie une expérience plus fluide et intuitive. », détaille Julien Martinez, Directeur de la Stratégie, des Projets Innovants et des Fusions & Acquisitions d’Allianz France.