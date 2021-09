Au travers de son outil digital, Active Asset Allocation accompagne les conseillers d’Advenis Gestion Privée dans la transformation de leurs stocks de fonds en euros et de leurs contrats d’assurance-vie.

Grâce aux différents modules de RAFA, Advenis Gestion Privée propose ainsi un service d’allocation d’actifs à ses clients.

Concrètement, la plateforme permet aux conseillers de proposer à leurs clients des conseils d’investissements sur mesure, grâce à l’interface ludique et pédagogique du simulateur d’épargne de RAFA. L’intérêt des unités de compte est ainsi mis au regard de la capacité du client à prendre du risque, ainsi qu’à ses projets de vie. Les conseillers ont également accès à des rapports de conseil personnalisés, en lien là encore avec le projet du son client et son profil de risque.

Adina Grigoriu, Présidente d’Active Asset Allocation : « Pour Active Asset Allocation, comme pour Advenis Gestion Privée, ce qui compte le plus, c’est l’intérêt particulier de chaque client. La plateforme RAFA permet aux conseillers de faire des propositions d’investissement qui répondent à leurs besoins spécifiques et de les expliquer simplement. La transformation des stocks de fonds en euros vers des UC se fera naturellement, dans la mesure où elle aura un sens pour le client final. »

Thomas Mathivet, Responsable Commercial d’Active Asset Allocation : « Notre partenariat avec Advenis Gestion Privée répond à deux objectifs : outiller les conseillers qui désirent accompagner leurs clients de manière simple et transparente avec des solutions construites sur mesure autour de leurs projets d’investissement et donner les moyens aux investisseurs particuliers de mieux comprendre les UC au sein des différents contrats d’assurance vie. »

Jean-Michel Naigeon, Directeur Commercial d’Advenis Gestion Privée : « Ce partenariat avec AAA conforte notre volonté de consolider la relation avec nos clients. La solution RAFA vient ainsi en complément de nos offres afin d’accompagner les clients d’Advenis Gestion Privée en tenant compte de leurs profils et leurs objectifs. Cet outil s’inscrit dans la poursuite de la digitalisation de produits et services et de la modernisation de notre conseil. »