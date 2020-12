Cette opération va permettre à l’entreprise d’accélérer son déploiement à l’International (Asie et USA), de finaliser le développement de sa nouvelle technologie d’extraction écoresponsable (sans solvant) et d’intensifier son programme d’étude clinique.

Basée à proximité de Bordeaux, Activ’Inside est une PME spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation d’actifs végétaux naturels (principalement issus de la vigne et du safran) destinés aux industries de la Nutrition-Santé.

Créée en 2010 par trois ingénieurs, Stéphane Rey, David Gaudout et Benoit Lemaire, la société s’est rapidement imposée sur le marché de la neuro-nutrition avec une expertise reconnue dans les extraits botaniques de raisin et de safran. Rentable depuis son origine, la société a connu une forte accélération ces trois dernières années pour réaliser en 2019 un chiffre d’affaires de 6,3M€. Résolument tournée vers l’international (70% de son CA à l’export), la société emploie à ce jour une trentaine de personnes. Reconnue dans son domaine (7 prix internationaux, une dizaine de publications scientifiques), Activ’Inside affiche un dynamisme constant depuis sa création et consacre 20% de ses ressources à la Recherche et l’Innovation, ce qui lui permet de détenir une dizaine de brevets. Plus de 80% des efforts de R&D sont dirigés vers la Nutrition et les Neurosciences (mémoire, stress, sommeil) avec de fortes collaborations académiques (INRA, INSERM, CNRS, Neurocampus, universités européennes et canadiennes).

En juin 2020, la société annonçait le financement d’un nouveau projet de recherche « Silver Brain Food », doté de plus de 16M€, qui s’inscrit dans la continuité des travaux de recherche initiés par Activ’Inside sur la prévention du vieillissement du cerveau par l’alimentation. Ce programme a pour objectif de proposer des solutions alimentaires et digitales pour accompagner au quotidien les séniors et les aider à préserver leur mémoire, notamment par l’apport de nutriments essentiels à la santé du cerveau.

Aujourd’hui, les trois fondateurs, qui ont chacun plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des ingrédients nutritionnels, souhaitent une nouvelle fois accélérer le développement de leur société en capitalisant sur un marché en forte croissance et une expertise reconnue dans le monde scientifique et industriel. C’est à ce titre qu’ils accueillent à leur capital Aquiti Gestion et Bpifrance qui injectent 4M€. Cette augmentation de capital servira notamment à financer le déploiement à l’international en Asie et aux USA, le développement d’une nouvelle technologie d’extraction propre (sans solvant) et écoresponsable et l’intensification des études cliniques.

Benoit Lemaire, Président et co-fondateur d’Activ’Inside : « Pour soutenir le développement de notre société et nos ambitions internationales, Stéphane, David et moi avions pour projet de lever des fonds. C’est tout naturellement que notre choix c’est porté sur Aquiti. Bien plus qu’un investisseur, Aquiti est un véritable partenaire de proximité, ancré dans l’économie locale, avec des moyens financiers solides et une expérience internationale. En accueillant aussi Bpifrance, qui a largement financé nos programmes de recherche par le passé, nous pensons avoir trouvé le dispositif parfait pour atteindre nos objectifs d’excellence. »

Edouard Thomas, Directeur de Participations chez Aquiti Gestion : « Nous nous réjouissons d’accompagner Activ’Inside dans le changement d’échelle que ses dirigeants veulent opérer. Le marché de la neuro-nutrition est profond et en très forte croissance. Nous sommes convaincus qu’Activ’Inside, notamment de par la qualité du trio dirigeant et la solidité de leur démarche scientifique, est à même de devenir un des leaders mondiaux de la neuro- nutrition. ».

François Cavalié, Président d’Aquiti Gestion complète : « Activ’Inside est le troisième investissement de notre nouveau fonds NACI 1, mais il s’agit du premier investissement en « Large Venture » qui vise à accompagner des sociétés en hyper croissance évoluant sur les sous-jacents les plus dynamiques comme la Tech, l’Energie et ici la Santé. L’investissement dans Activ’Inside illustre à la fois le bien-fondé de notre thèse d’investissement et notre capacité, unique en Nouvelle-Aquitaine, à accompagner ce type de sociétés. »

Romain Fourcade, Directeur d’Investissement chez Bpifrance : « Au cœur de notre philosophie d’investissement, nous sommes très heureux d’accompagner Activ’Inside dans cette nouvelle étape de se son développement. Notre participation à la primo ouverture de capital d’une PME que nous finançons depuis 2010 et dont l’hyper croissance s’appuie sur une politique de R&D robuste et une forte capacité à s’internationaliser illustre le continuum de financement mis en place par Bpifrance »