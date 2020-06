Activ’Inside, PME spécialisée dans le développement et la production d’actifs végétaux destinés aux industries de la Nutrition Santé, annonce le lancement du projet Silver Brain Food. Mené en collaboration avec les laboratoires universitaires NutriNeuro et Bordeaux Population Health, ainsi qu’un consortium d’industriels, Silver Brain Food vise à développer des solutions, des produits et des services de proximité, personnalisés, pour accompagner les séniors dans la prévention du déclin cognitif via une alimentation riche en nutriments essentiels à la santé cérébrale. Ce programme de recherche est doté d’un budget total de 16,3 millions d’euros dont 9,3 millions d’euros par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) piloté par le Secrétariat général pour l’investissement et opéré par Bpifrance

Répondre à un enjeu de santé publique majeur

Si le déclin cognitif lié à l’âge est un processus normal du vieillissement, il peut évoluer vers des troubles cognitifs plus importants voire pathologiques, tels que la démence dont la principale forme est la maladie d’Alzheimer (environ 70% des cas de démence). Le plus souvent, cette maladie, pour laquelle aucun traitement curatif n’est aujourd’hui disponible, conduit à une prise en charge par des structures spécialisées dont le coût est estimé à 23 milliards d’euros par an en France. C’est pour répondre à cet enjeu économique et de santé publique majeur qu’Activ’Inside a initié le projet Silver Brain Food.

Prévenir le déclin cognitif par une alimentation à forte densité neuro-nutritionnelle

Silver Brain Food est un projet de recherche qui vise à prévenir le déclin cognitif des seniors grâce à une alimentation riche en nutriments essentiels à la santé cérébrale. S’appuyant sur les expertises techniques, scientifiques et industrielles des 5 membres du consortium, Silver Brain Food prévoit :

Le développement d’extraits riches en neurophytonutriments obtenus par un éco-procédé industriel innovant.

L’élaboration d’une gamme d’aliments à haute densité neuro-nutritionnelle standardisés en nutriments scientifiquement validés pour leurs actions préventives du déclin cognitif.

Le développement de solutions digitales de coaching nutritionnel et de suivi personnalisé non stigmatisant favorisant l’adoption d’une alimentation à forte densité neuro-nutritionnelle à destination des particuliers et des professionnels de la restauration collective.

En complément de ces innovations de rupture, le projet prévoit la création d’un réseau de boutiques de quartier, offrant les produits et services permettant de favoriser le bien-être des séniors à domicile.

Un projet qui s’appuie sur des résultats prometteurs

Le lancement du projet Silver Brain Food s’inscrit dans la continuité des travaux de recherche initiés par Activ’Inside :

Une première étude issue de données épidémiologiques menée par le centre de recherche U1219 Bordeaux Population Health (Unité Mixte de Recherche (UMR) INSERM-Université de Bordeaux) et Activ’Inside avait démontré que chez les forts consommateurs d’une combinaison de polyphénols apportés par l’alimentation, dont le raisin, l’incidence des démences et de la maladie d’Alzheimer était diminuée de 50% !

En complément, un consortium d’industriels et d’académiques porté par Activ’Inside et le laboratoire NutriNeuro (UMR INRAE/Université de Bordeaux/INP) avaient lancé un projet de recherche. Mené entre 2011 et 2018, ce projet avait mis en évidence l’efficacité clinique sur le déclin cognitif normal des seniors d’une consommation de Memophenol TM, un mélange de polyphénols issus du raisin et du bleuet développé par Activ’Inside. Ces résultats ont d’ailleurs été jugés prometteurs par une revue médicale internationale de référence (JAMA) et une première allégation de santé sur le Memophenol TM a été délivrée par les autorités sanitaires de Corée du Sud fin 2019.

Fort de ces preuves de concept, les membres de Silver Brain Food prévoient aujourd’hui d’obtenir de nouvelles allégations relatives à la prévention du déclin cognitif à horizon 5 ans.

Des partenaires académiques et industriels, gage d’objectivation scientifique

Ce projet labellisé par les pôles de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, Vitagora, Systematic et soutenu par le cluster Silver Valley, fait appel à la synergie de compétences de partenaires à la fois industriels et académiques afin d’assurer l’objectivation scientifique.

Les partenaires industriels du projet sont :

La PME Activ’Inside (porteur du projet), spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation d’actifs végétaux (issus du raisin et du safran) destinés aux industries de la Nutrition Santé en particulier dans le domaine de la neuronutrition ;

EC6, expert en restauration et nutrition hospitalière et gériatrique ;

GoodMix, expert en solutions digitales de coaching nutritionnels.

A ces partenaires s’ajoute un comité d’utilisateurs qui réunira des entreprises susceptibles de tester les solutions développées en cours de projet. Une première ETI industrielle de l’agro-alimentaire a d’ores et déjà intégré ce comité.

Les partenaires académiques du projet sont :