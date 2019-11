Acticor Biotech, société de biotechnologie en phase clinique impliquée dans la phase aiguë des maladies thrombotiques, y compris les accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus, annonce aujourd’hui la levée de 7 millions d’euros pour compléter sa Série B à hauteur de 22,3 millions d’euros. Ce financement supplémentaire permettra à l’entreprise d’étendre son essai clinique ACTIMIS aux États-Unis. ACTIMIS est un essai clinique de phase II concernant le traitement de l’AVC ischémique aigu testant le glenzocimab (ACT017), son candidat-médicament.

Le tour de table a été dirigé par un nouvel investisseur, GO Capital. Les investisseurs existants, Newton BioCapital, CapDecisif Management et Anaxago, ont également participé à ce financement supplémentaire.

En complément de ce financement, Acticor Biotech a acquis 100% des actions d’AVCare. AVCare est une start-up de diagnostic, créée par le Pr. Serge Timsit et Jean-Marc Herbert et financée par la SATT Ouest Valorisation et GO Capital, qui développe un biomarqueur sanguin dans l’AVC. Acticor Biotech et la SATT Ouest Valorisation ont conclu un accord de sous-licence octroyant à la société les droits mondiaux de développer et d’exploiter le biomarqueur dans l’AVC.

Leila Nicolas, Directrice des investissements de GO Capital, va rejoindre le conseil d’administration d’Acticor Biotech. Leila a déclaré : « C’est une très belle opportunité pour AVCare d’être intégrée dans une biotech prometteuse telle qu’Acticor Biotech. Nous sommes également ravis à l’idée de participer au financement d’Acticor Biotech et impatients de connaître les résultats du développement clinique de phase II du glenzocimab dans l’AVC ischémique aigu, développement clinique qui pourra désormais être étendu aux États-Unis. »

Gilles Avenard, Président d’Acticor Biotech, a ajouté : « Nous sommes heureux d’avoir mobilisé des fonds supplémentaires auprès d’investisseurs spécialisés dans la santé, ce qui nous permettra d’étendre notre étude clinique ACTIMIS aux États-Unis. Notre consultation pré-IND avec la FDA, qui a eu lieu cet été, était suffisamment encourageante pour prendre la décision de déposer une IND dans les mois à venir. »

Pour l’extension de la série B, Agile Capital Markets a agi en tant que conseil financier pour Acticor Biotech.