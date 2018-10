Acticor Biotech, société de biotechnologie en développement clinique spécialisée dans la phase aiguë des maladies thrombotiques, y compris l’accident vasculaire cérébral (AVC) et l’embolie pulmonaire, annonce la clôture d’un tour de table en Série B qui lui a permis de lever 15,3 M€ auprès d’investisseurs européens et asiatiques. Les fonds permettront à la Société de financer son premier essai de phase II dans l’AVC ischémique aigu avec ACT017, son candidat-médicament phare.

Cette levée en Série B a été conduite par le fonds belge de capital-investissement Newton BioCapital, suivi d’un fonds coréen, Mirae Capital, et deux fonds basés à Hong Kong : CMS Medical Venture Investment Limited et A&B (HK). Les investisseurs historiques, dont CapDecisif Management, ont également pris part à l’opération.

Cette Série B pourrait être complétée par une levée de fonds supplémentaire à hauteur de 5 M€ pour financer le développement clinique d’ACT017 dans d’autres indications.

Alain Parthoens, Directeur Général de Newton Biocapital, et désormais membre du Conseil d’administration d’Acticor Biotech, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’intervenir en qualité de chef de file de ce tour de table, et avons hâte d’initier le développement clinique de phase II d’ACT017 dans l’accident vasculaire cérébral ischémique aigu. »

Hyun Tae Kim, Directeur Général et Directeur de l’équipe d’investissement Bio de Mirae Asset Capital, filiale de Mirae Asset Financial Group et désormais censeur du Conseil d’administration d’Acticor Biotech, a déclaré : « Notre présence en tant qu’investisseur en Europe est relativement récente, mais nous avons été convaincus par le potentiel d’ACT017, le nouvel inhibiteur de la GPVI dans l’AVC ischémique aigu ainsi que par l’équipe de direction. »

Catherine Boule, Directeur Général de CapDecisif Management, a déclaré : « Nous avons renforcé notre participation dans le capital de la Société, qui poursuit son développement clinique à un rythme soutenu et dans le respect du calendrier annoncé. »

Gilles Avenard, Président d’Acticor Biotech, a commenté : « Nous nous réjouissons d’avoir levé de nouveaux fonds propres auprès d’investisseurs spécialistes du domaine de la santé. Nous allons pouvoir développer notre produit dans les meilleures conditions et démontrer pleinement notre potentiel dans les maladies thrombotiques. »

Agile Capital Markets et Cukierman Life Sciences sont intervenus en tant que conseils financiers pour Acticor Biotech.