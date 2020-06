"Cette opération nous permet de proposer une offre aux entreprises autour du suivi des données RH et d’apporter des solutions simples et digitales dans un contexte où la réglementation est forte. QuickMS facilite la vie des DRH. Ce rapprochement entre pleinement dans notre stratégie de développement qui vise une seule ambition : créer de la valeur pour nos clients." indique Benoit Lecat, DG du Groupe Delta assurances.

EXPERTS ET ENTREPRENEURS : UNE CULTURE PARTAGÉE

La solution QuickMS s’appuie sur une matière première essentielle : la donnée RH issue de la norme DSN (Déclaration Sociale Nominative). Forte de son expertise technologique autour du big data, cette startup accompagne aussi bien des PME que de grandes entreprises, sur l’ensemble du territoire national et demain à l’international.

Par ailleurs, l’équipe de QuickMS, menée par ses co-fondateurs Christophe Aubry Le Comte et Emmanuel Bocquet, est guidée par cet esprit entrepreneurial si cher au Groupe Delta assurances : “Avec Emmanuel, notre priorité depuis la création est d’apporter une solution simple et efficace aux services RH déjà contraints par de multiples obligations légales. Le sens client, l’innovation, l’esprit d’équipe et l’envie d’accélérer sont les valeurs et l’état d’esprit que partagent nos deux entreprises” explique Christophe Aubry Le Comte, CEO et co-fondateur de QuickMS.

UNE TROISIÈME ACQUISITION DEPUIS 2018

L’acquisition de QuickMS s’inscrit pleinement dans le projet Delta 2023 du Groupe Delta assurances, qui vise à poursuivre son développement sur le Conseil et la Gestion des risques mais également à créer des Services et des Nouveaux Modèles : "Aujourd’hui, nous sommes un acteur de l’assurance. En 2023, nous serons un acteur de l’Assurance et des Services." indique Benoit Lecat, DG du Groupe.

Depuis 2018, les deux organisations travaillent ensemble sur des actions communes. La solution QuickMS est ainsi proposée à l’ensemble des clients de Delta assurances. En effet, toutes deux s’adressent à des Directions de Ressources Humaines avec un objectif commun : accompagner et simplifier le quotidien de ces métiers fortement contraints par la réglementation.