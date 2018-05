Née du rapprochement de Ebb&Flow et de Uniteam en 2015, FOVE accompagne une vingtaine de grands comptes, notamment dans l’univers de la grande consommation et devrait réaliser 3 m€ de chiffre d’affaires en 2018.

L’acquisition de FOVE s’inscrit dans la stratégie de Sia Partners de devenir leader du Consulting 4.0. Le Groupe pourra désormais proposer une offre complète dans la digitalisation de l’expérience client, depuis la stratégie jusqu’à la réalisation.

« Cette acquisition permet à Sia Partners de proposer de nouveaux services comme la définition de stratégies de marque ou de communication, de nous renforcer dans la mise en œuvre de la relation client omnicanal et de proposer à nos clients les services d’un Design Thinking Lab de premier plan. Les synergies devraient permettre d’augmenter de 25% le chiffre d’affaires de FOVE. », explique Matthieu Courtecuisse, fondateur et PDG de Sia Partners.

Les directeurs généraux adjoints de FOVE – Nathalie Guiet, Judith Balagny et Quentin Durand – rejoignent le comité de direction de Sia Digital, qui est supervisé par Arnaud Aymé, directeur associé de Sia Partners en charge des secteurs transport, industrie et retail.

« Forts de nouveaux moyens, nous allons pouvoir investir dans la marque FOVE en lançant un plan de recrutement d’une dizaine de talents et nous pourrons envisager des projets de croissance externe dès l’année prochaine. » précise Nathalie Quiet.

Grâce à cette nouvelle acquisition et porté par une croissance organique très soutenue – dont 25% en France en 2018, Sia Partners vise un chiffre d’affaires de 200 m€ pour l’exercice 2018-2019.

BIOGRAPHIES

MATTHIEU COURTECUISSE

Âgé de 44 ans, Matthieu Courtecuisse a cofondé Sia Partners en 1999 après un début de carrière à la Banque Mondiale. Il coordonne aujourd’hui l’équipe de partners des bureaux internationaux de Sia Partners pour définir et mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise. Il est diplômé de l’ENSAE Paris Tech.

ARNAUD AYME

Âgé de 39 ans, Arnaud Aymé est Senior Partner de Sia Partners depuis 2010. Il supervise au niveau mondial la Practice Transport, Industrie, Retail qu’il a fondée. Arnaud est diplômé de Centrale Paris.

NATHALIE GUIET

Nathalie Guiet est co-directrice générale de Fove depuis sa création en 2016. Elle a suivi un parcours orienté « relation client » principalement auprès de grands comptes, dans le groupe TBWA, McCANN puis en tant que directrice conseil chez MRM PARTNERS et chez Ebb&Flow. Elle a notamment travaillé sur la refonte du CLUB TOTAL, la création du programme relationnel digital Clarins BtoB, le lancement du programme de fidélité et les réflexions sur les stratégies omnicanales de BHV et des Galeries Lafayette ainsi que le lancement de la nouvelle marque ISILINES (suite à la loi Macron).

JUDITH BALAGNY

Co-dirigeante de FOVE depuis sa création en 2016, Judith Balagny est spécialisée dans les stratégies relationnelles interactives. Diplômée d’un MBA, elle a successivement travaillé chez JCDecaux North America, SixandCO (Groupe Fullsix), l’Enchanteur, et Ebb&Flow. Elle a notamment travaillé sur des problématiques relationnelles pour Orange, Tropicana, et Philips et est en charge de la stratégie relationnelle de la marque A-DERMA, et du déploiement des sites de la tour Eiffel et du groupe FAYAT.

QUENTIN DURAND

Quentin DURAND, co-directeur général de FOVE, accompagne depuis près de 20 ans les grands comptes dans leur stratégies relationnelles. Il a commencé à travailler sur des problématiques digitales pour des clients comme Disneyland Paris, BNP ou Cetelem avant de rejoindre l’agence FULLSIX. Il a ensuite rejoint Ebb&Flow en tant que directeur conseil pour développer et gérer le compte Volkswagen France dans sa stratégie 360 de conquête et de fidélisation omnicanale pendant 7 ans. Il a également accompagné TOTAL dans la mise en place du « Nouveau Club Total » ou encore American Express dans les stratégie relationnelles B2B.