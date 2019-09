BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de désinfection de l’eau par ultraviolets, annonce ce jour l’acquisition de 100% des actions de Triogen Holdings Limited et de sa filiale SUEZ Purification and Disinfection Systems Ltd (ensemble "Triogen"), l’un des spécialistes mondiaux dans la conception et la fabrication de systèmes de traitement de l’eau par l’ozone, les ultraviolets et la technologie AOP (Advanced Oxidation Process).

L’acquisition, dont le prix est de 6.290.000 £, a été financée pour partie sur fonds propres et pour le solde par endettement (financement bancaire, financement auprès de Bpifrance Financement et émission obligataire).

Triogen : un chiffre d’affaires de 8 M€ et un EBITDA de 10%

Triogen conçoit, fabrique et commercialise depuis plus de 30 ans des solutions de traitement de l’eau par l’ozone, les ultraviolets (UV) et les systèmes d’oxydation avancée (AOP) pour des applications dans les loisirs, les aquariums et l’aquaculture. Basée en Ecosse, Triogen compte 35 collaborateurs. En 2018, Triogen a réalisé un chiffre d’affaires de 8 M€ (30% en UV et 70% en ozone) et enregistré un EBITDA représentant 10% du chiffre d’affaires.

Lancement d’un partenariat stratégique et commercial avec SUEZ WTS

Cette opération constitue également une étape décisive avec le lancement d’un partenariat stratégique et commercial entre BIO-UV Group et une entité appartenant à la division SUEZ WTS. Conjointement à l’acquisition de Triogen, un contrat commercial et un contrat de licence ont été signés. Au titre de ce contrat commercial d’une durée initiale de quatre ans, cette société membre de la division SUEZ WTS s’est notamment engagée auprès de BIO-UV Group, pour une durée de trois ans, à acheter un montant minimum de produits licenciés fabriqués par le nouvel ensemble.

Des synergies majeures sur les activités historiques du Groupe

Les activités de Triogen présentent de nombreuses synergies avec celles de BIO-UV Group, et notamment :

Un renforcement croisé des ventes avec l’accès à de nouvelles zones géographiques, en particulier en Asie et en Europe ;

Une complémentarité des gammes de produits et des certifications permettant de démultiplier le potentiel de croissance de BIO-UV sur ses activités historiques. BIO-UV Group va ainsi enrichir son portefeuille technologique en intégrant dans son offre les procédés ozone et oxydation avancée (AOP) pour lesquelles Triogen bénéficie d’une reconnaissance internationale. De son côté, les équipes de Triogen profiteront du leadership de BIO-UV sur les technologies UV pour accélérer sur des marchés en forte demande.

Benoit Gillmann, Président-Directeur général de BIO-UV Group, commente l’opération : « Nous sommes heureux et fiers d’annoncer cette opération stratégique qui marque, conformément à nos engagements, une étape décisive dans la réalisation de notre plan de développement. Depuis l’origine, ce plan repose sur le développement équilibré entre nos activités historiques avec ses multiples applications et le traitement des eaux de ballast. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans cette volonté de croissance et d’équilibre entre ces deux piliers qui font la force de notre Groupe. L’opération réalisée auprès d’un leader mondial dans le domaine de l’eau ouvre également la voie à un partenariat stratégique et durable avec les équipes opérationnelles de SUEZ WTS. L’intégration dans notre portefeuille des technologies de Triogen dans l’ozone et l’oxydation avancée va enfin nous apporter un avantage concurrentiel majeur. Ces technologies, parfaitement complémentaires avec notre expertise historique dans le traitement UV, vont nous permettre de conforter nos positions sur nos marchés historiques mais aussi d’être en position forte pour saisir de nouvelles opportunités commerciales. Nous sommes ainsi pleinement confiants quant à la réussite de l’intégration de Triogen et aux synergies que nous pourrons développer ensemble avec l’appui de SUEZ WTS. Cette acquisition nous conforte enfin dans l’atteinte de l’ambition fixée à l’occasion de l’Introduction en Bourse : franchir le cap des 40 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2022. »