Pierre Leroux, 42 ans et nouveau Directeur des Relations Investisseurs, a commencé sa carrière chez Euronext sur les marchés actions en 2002 puis dans le financement en 2003 chez Fortis BNP en qualité d’analyste crédit LBO. Il a ensuite évolué en coverage Corporate chez HSBC en 2005. Il rejoint la gestion d’actif au sein d’HSBC AM en 2007 en tant que vendeur institutionnel France où il œuvre notamment à développer la clientèle pour la région Benelux. En 2017, il intègre Aviva Investors France, où il a la responsabilité de la zone Frabelux au sein d’une équipe européenne coordonnée sur les segments de clientèle « wholesale » et institutionnelle. Pierre Leroux est diplômé de l’ESC Amiens, d’un Bachelor en Business Administration de LSU (US) et du CFA ESG.

Ronald Gaultier, 41 ans et nouveau Directeur d’investissement – Transition Energétique, rejoint Acofi après 7 années en tant que gérant au sein de l’équipe d’investissement en dette privée d’infrastructure d’Allianz Global Investors. Durant cette période, il a investi 2,3 milliards d’euros pour le compte d’entités du groupe Allianz et d’investisseurs tiers. Ronald a auparavant occupé la fonction de manager pendant 5 ans pour les activités de conseil en financement de projets de PwC. Il a débuté sa carrière en 2005, au sein des départements transactionnels (M&A) et d’audit de PwC et Deloitte. Ronald Gaultier est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’INSA de Rennes et du mastère spécialisé Strategic Management d’HEC.

« Acofi Gestion se réjouit d’accueillir Pierre et Ronald au sein de ses équipes auxquelles ils apportent leur expérience solide et leur dynamisme. Ces arrivées renforcent les expertises de l’entreprise respectivement pour accompagner les investisseurs à la recherche de solutions innovantes en matière de fonds de dettes privées et pour enrichir l’offre de financements à impact au service de la transition énergétique » déclare Thibault de Saint-Priest, Directeur Général d’Acofi Gestion.