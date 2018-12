L’opération finance un immeuble de bureaux à rénover à Clichy et s’inscrit dans la stratégie de la société de gestion : participer à la rénovation du parc et à la fabrique des bureaux de demain.

Pour cette première opération de prêt par un FCT, Acofi a choisi Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour l’accompagner. Cette collaboration a notamment permis de confirmer que les méthodes et procédures mises en œuvre par ces deux acteurs complémentaires sont conformes aux bonnes pratiques et répondent aux besoins des emprunteurs. Les encours déployés par Acofi Gestion dans cette classe d’actifs avoisinent désormais € 900M.

Le crédit finance le fonds EQT Real Estate I afin d’acquérir et rénover un immeuble de près de 10 000 m² de bureaux à Clichy, à deux pas de l’extension en cours de la ligne 14 du Métro. Cet immeuble, acquis pour environ € 42M, offrira dès 2019 des surfaces labellisées « HQE Rénovation Excellent » et « BREEAM Very Good ».

« Dans un contexte d’évolution marquée des usages des utilisateurs de bureaux, nous sommes ravis de l’appui de Acofi Gestion dans ce projet de rénovation visant à offrir une nouvelle génération de bureaux parisiens. » a commenté Olivier Astruc, Managing Director chez EQT Partners.

« Nous avons pu immédiatement saisir l’opportunité que nous offre la récente parution des décrets que la profession attendait. Cette réactivité est le fruit d’une longue préparation et dénote l’inflexion que nous avons donnée à notre pratique dès la mi-2017, davantage orientée vers l’octroi en direct. Cette évolution nous permet de mieux maîtriser l’exposition au risque, d’améliorer la rémunération et de professionnaliser la gestion des encours pour le compte de nos investisseurs. » souligne Christophe Murciani, Directeur des Fonds de dette immobilière d’Acofi Gestion.

« La place de Paris peut se féliciter d’avoir donné le jour à de nouvelles possibilités de financement désintermédié. Le marché de l’immobilier se prête particulièrement bien à l’émergence d’acteurs complémentaires aux établissements de crédit. Notre démarche en la matière est tout à fait bien perçue par les emprunteurs, pour preuve, une deuxième opération en direct sera conclue avant la fin d’année » complète Thibault de Saint-Priest, directeur général d’Acofi Gestion.

Allen & Overy LLP et l’Etude Panhard & Associés ont conseillé Acofi Gestion.