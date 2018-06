Ce financement d’une durée de 15 ans pour un montant de 30M€ a été apporté à un portefeuille de 178 centrales photovoltaïques en exploitation.

Ces centrales photovoltaïques, situées en France, représentent une puissance cumulée d’environ 139 MWc. La production annuelle du portefeuille de 174 GWh correspond à la consommation électrique de 37 000 foyers français et 109 000 tonnes de CO2 économisées.

Ces projets ont été développés par REDEN Solar, l’un des principaux acteurs français du photovoltaïque, qui intervient à la fois comme concepteur, constructeur, mainteneur et fabricant de modules. REDEN Solar a remporté 58 MWc lors des derniers appels d’offres CRE4. Grâce à cette nouvelle opération, REDEN se donne les moyens d’accélérer son développement sur les marchés français et européens.

« Cette opération complexe a été menée à son terme grâce une parfaite collaboration entre les équipes de REDEN et d’Acofi Gestion. La flexibilité de notre véhicule d’investissement, nous a permis de nous adapter aux besoins de REDEN afin de leur proposer une nouvelle solution de financement à long terme correspondant à leur stratégie de développement. Nous sommes fiers d’avoir fait partie de cette opération qui sera l’une des plus importantes sur le marché français cette année et d’avoir renforcé nos liens historiques avec le groupe REDEN Solar » explique Philippe Garrel, gérant du fonds Predirec EnR 2030. Labélisé Transition Energétique et Ecologique pour le Climat (TEEC), ce fonds met en place des financements d’une maturité de 15 ans maximum, sécurisés par des centrales d’énergie renouvelable bénéficiant de contrats d’achat d’énergie à long terme. Il dispose d’une capacité d’investissement totale de 165 millions d’euros de capacité d’investissement et vise 200 M€ d’engagements.

« Nous sommes très satisfaits de cette seconde opération menée avec Acofi, et qui reflète parfaitement la qualité de nos relations. L’obtention de ce financement démontre une nouvelle fois la qualité de nos actifs et la confiance du marché dans notre capacité à développer un portefeuille performant, en France comme à l’étranger » précise Thierry Carcel, Président du Groupe REDEN.