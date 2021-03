Avec un objectif de 300 millions d’euros d’encours, le fonds Predirec EnR 2, qui totalise déjà 144 millions d’euros d’engagements, vise le financement de plus de 2 GW de projets EnR situés en Europe ainsi que le financement d’activités connexes comme le stockage, la mobilité et l’efficacité énergétique. Afin de parvenir à ses objectifs et de comprendre des problématiques énergétiques de plus en complexes, l’équipe s’est renforcée avec le recrutement de nouveaux collaborateurs ayant des compétences spécifiques dans le domaine de l’énergie.

Le fonds Predirec EnR 2, labellisé Greenfin, a ainsi pour vocation d’accompagner l’ensemble des acteurs de la transition énergétique à travers la mise en place de financements collatéralisés aussi bien court-terme que long-terme, et apporter ainsi un maximum de flexibilité aux emprunteurs.

La première opération a été conclue en partenariat avec le Groupe Enoé, qui met en cohérence son métier avec ses valeurs, grâce à une offre complète véritablement éthique (photovoltaïque, éolien, hydroélectrique, hydrogène vert). Son énergie est à la fois compétitive et écologiquement responsable, de la conception des projets à la distribution, en passant par la production. Le double ADN entrepreneurial et écologique d’Enoé répond à l’exigence d’une énergie 100 % verte accessible à tous.

En combinant le financement d’un portefeuille multi-technologies et des projets à différents stades de maturité, notamment en matière de mise en place du financement senior, cette nouvelle opération réalisée avec Enoé est un parfait exemple de financement nécessitant une flexibilité accrue. Ce financement comporte une composante de dette junior long-terme ainsi qu’un volet de financement à court-terme ce qui permet d’accompagner, dans la durée, nos emprunteurs dans leur stratégie de constitution de portefeuille.

Marc Watrin, Cofondateur et président d’Enoé : « Acofi a parfaitement intégré nos besoins financiers pour faire passer un projet prêt à construire à un projet en exploitation. L’équipe d’Acofi a été réactive et à notre écoute pour une opération bouclée en quelques semaines. »

Philippe Garrel, Directeur de l’activité Transition Energétique d’Acofi Gestion : « A la suite du fonds Predirec EnR 2030, nous sommes fiers de pouvoir continuer à accompagner nos partenaires industriels avec Predirec EnR 2 dont les caractéristiques nous permettent d’être encore plus agiles et de répondre plus largement aux défis induits par l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. L’équipe de gestion s’est également donné pour objectif de sensibiliser davantage nos partenaires sur la partie ESG. »