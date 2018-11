Le Groupe Sham prolonge son engagement à leurs côtés en créant avec Acofi Gestion un fonds de 100 millions d’euros qui leur permettra de financer des projets locaux. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de sa politique d’investissement pour contribuer à la performance de ses clients et sociétaires.

Engagées dans des réformes structurelles touchant leurs périmètres, compétences et modalités de fonctionnement, les collectivités territoriales sont en particulier confrontées à la mutation de leurs modes de financement et aux changements de l’organisation et de l’action publique. Acteur économique engagé au sein de son écosystème, le Groupe Sham souhaite contribuer activement au financement des projets des collectivités.

Ce projet s’appuie sur une politique d’investissement porteuse de sens, menée par le Groupe Sham autour de 4 axes majeurs : soutenir l’innovation scientifique et technologique, participer au développement de ses clients, investir dans l’activité économique locale et contribuer à la transition énergétique et écologique. Cette initiative intervient dans la continuité de l’engagement du Groupe Sham pour l’accompagnement des acteurs de la santé. Il a ainsi délivré 100 millions d’Euros en 2017 sous forme de prêt et d’obligations auprès d’établissements de santé publics et privés. Le Groupe Sham est investisseur sur le marché obligataire lors des émissions des CHU depuis 2009.

« Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, tous les acteurs territoriaux se trouvent engagés dans des dynamiques de recherche d’efficacité, impliquant de nouvelles voies de coopération. Au carrefour des grandes mutations du monde territorial qu’il accompagne depuis plus de 30 ans, le Groupe Sham souhaite contribuer à l’amélioration de la mission d’intérêt général de ses clients, les collectivités et structures parapubliques, en les accompagnant dans le financement de leurs projets. » déclare Dominique Godet, Directeur Général du Groupe Sham.

Opérationnel depuis le mois de novembre 2018, le fonds prendra position sur des emprunts des collectivités territoriales, de leurs groupements et autres entités du secteur public en France métropolitaine. Acofi Gestion mettra en œuvre cette stratégie de financement.

Ce fonds est la troisième réalisation d’Acofi Gestion dans cette thématique d’investissement qui représente près de 400 millions d’Euros. Acofi a développé une offre globale de service comprenant un outil interne de notation des collectivités et dispose d’une infrastructure robuste d’analyse et d’origination. Les solutions d’Acofi Gestion permettent aux investisseurs institutionnels de disposer de fonds dédiés répondant à leurs contraintes d’investissement et leurs attentes de rémunération.

Pour Thibault de Saint Priest, Directeur Général d’Acofi Gestion, « le succès de cette collaboration avec le Groupe Sham pour constituer le Fonds Sofaxis Investissements et Territoires permet à Acofi de conforter son offre de produits et de services et de renforcer son engagement de longue date auprès du secteur public. »