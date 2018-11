Cette opération de financement d’actifs est représentative des opérations recherchées par le Fonds Predirec ABL-2 qui a réalisé son premier closing fin 2017 et finalise actuellement un second closing avec un objectif final de 300 M€.

Le Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) Predirec ABL-2 (Asset Based Lending 2) est la seconde initiative d’Acofi Gestion pour proposer un Fonds de concours collatéralisés, destiné au financement des PME et ETI insuffisamment servies par les banques. Le Fonds vise un objectif de rendement investisseur, net des frais, à taux fixe de 4,5%. Les prêts d’une durée de vie moyenne de 6 ans sont toujours dimensionnés en fonction d’un actif mis en collatéral, lié au cycle d’exploitation ou stratégique, précisément déterminé, valorisable et recommercialisable.

Pour cette opération, Acofi s’est appuyé notamment sur son partenaire ChetWode ainsi que sur la société Avico Asset Management pour l’arrangement et l’origination de la transaction. Il s’agit d’un prêt de près de 15 millions d’euros, sur une durée de 6 ans, destiné à financer l’achat par Chalair Aviation de 4 avions d’occasion de 48 à 70 sièges. Ces avions ont vocation à être utilisés sur des lignes interrégionales favorisant le développement du territoire.

« L’acquisition de ces quatre appareils permettra à Chalair de compléter son réseau de dessertes interrégionales et de se positionner sur les lignes aériennes à Obligation de Service Public (OSP). Nous sommes heureux de contribuer au désenclavement des territoires et de garantir leur connectivité, vitale pour nos économies locales. La réactivité des équipes de ChetWode et d’Acofi et leur expertise des financements d’actifs ont été déterminantes dans la mise en place de ce financement » indique Alain Battisti, Président de Chalair Aviation et Président de la Fédération Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM).

« La finalisation rapide de cette opération qui sera réalisée en quatre tranches, est un succès et nous sommes fiers d’apporter aux investisseurs qui nous font confiance le bénéfice d’une opération de référence. La mise en place de cette première opération d’octroi de prêt est le fruit d’une collaboration étroite avec les équipes de Chalair et de ChetWode et nous nous en félicitons » souligne Alexia Picot, gérante du Fonds.

« Nous sommes convaincus du bien-fondé de la stratégie d’investissement du Fonds Predirec ABL-2 : Alors que le cycle de crédit va vraisemblablement se retourner, les prêts collatéralisés par des actifs réels permettent aux investisseurs de continuer à financer l’économie tout en conservant une politique de risque conservatrice avec une espérance de perte faible » complète Nicolas Fourt, directeur du Fonds.