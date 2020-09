Le fonds Predirec EnR 2, géré par Acofi Gestion, vient de passer le cap des 120 M€ de souscriptions à l’occasion du « closing » du 30 juillet 2020 avec plusieurs investisseurs institutionnels de premier rang tels que la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Predirec EnR 2 est un fonds de prêts en euros destiné à répondre aux besoins des acteurs des filières de la Transition Energétique en Europe.

Avec un objectif de 200 millions d’euros d’ici la fin d’année et une taille cible de 300 millions, cette nouvelle initiative a pour objectif de répondre à l’ensemble des besoins des acteurs européens de la Transition Energétique en proposant des financements, à court ou long terme, adaptés aux différents stades des projets. Il vise principalement le financement de projets de production d’énergie renouvelable et plus largement les projets liés aux défis de la Transition Energétique tels que la mobilité ou l’efficacité énergétique. L’ensemble des financements octroyés par le fonds bénéficie de sûretés (actifs pris en collatéral), qu’il s’agisse des projets financés ou de projets apportés en collatéral par les entreprises.

Predirec EnR 2 succède au Fonds Predirec EnR 2030, véhicule de financement des projets de production d’énergie renouvelable, qui est totalement engagé pour un montant de 164 millions d’euros. Les 1667 centrales prises en collatéral par Predirec EnR 2030 représentent une puissance cumulée de 666 mégawatts (MW) et une production annuelle permettant d’éviter l’émission de 592 600 tonnes de CO2.

Le fonds Predirec EnR 2, labellisé Greenfin, constitue une réponse naturelle à une stratégie d’allocation d’actifs vers une économie bas carbone pour les poches « Taux » des investisseurs institutionnels.

Philippe Garrel, Directeur de Fonds - Infrastructures EnR, précise : « Après Predirec EnR 2030, dédié au financement de projets portés par les acteurs des énergies renouvelables en France, Acofi Gestion propose une solution d’investissement taux 100% transition énergétique. L’objectif est d’offrir aux différentes filières de la Transition Energétique de nouveaux outils de financement afin de relever le défi de la lutte contre le réchauffement climatique. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, déclare : « Cette prise de participation de la Banque européenne d’investissement dans Predirec EnR 2, garantie par le fonds européen d’investissement stratégique – aussi appelé « Plan Juncker » -, permet de renforcer les prêts disponibles pour les acteurs engagés dans la transition énergétique dès l’amorçage de leurs projets, au moment où ceux-ci sont les plus risqués et où les capitaux sont particulièrement nécessaires. C’est le rôle de la banque européenne du climat d’aider à développer ce segment clef. »