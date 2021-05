Fruit du duo de deux serial entrepreneurs du digital et de l’assurance, Francky Defossé et Ralph Ruimy, Acheel fait son entrée dans la French Assurtech, pour offrir aux Français une assurance nouvelle-génération, 100% digitale, qui garantit une expérience simple, flexible et transparente.

La start-up annonce une levée de fonds en Seed de 29 millions d’euros réalisée auprès de Xavier Niel - détenteur de plus de 20% du capital d’Acheel -, de Serena Capital et de Portag3 Ventures. Acheel est la première compagnie d’assurance à être agréée par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) depuis 35 ans, capable d’assurer la santé, l’habitation et les animaux.

“J’ai créé Acheel avec Francky, animé par la volonté de digitaliser le monde de l’assurance. Fils et frère d’assureur, j’ai évolué dans le milieu de l’assurance pendant plus de 20 ans, c’est pourquoi ce challenge me tient particulièrement à cœur. Les soutiens de Xavier Niel et de Jean de la Rochebrochard ont joué un rôle déterminant dans la genèse d’Acheel. Leur confiance a été immédiate et nous permet aujourd’hui de faire une entrée ‘fracassante’ sur un marché dont nous voulons faire bouger les lignes.”, souligne Ralph Ruimy, co-fondateur et PDG d’Acheel.

Une “vraie” compagnie d’assurance pour une expérience simple et innovante

Acheel s’adresse à ceux et celles qui trouvent le monde de l’assurance complexe et frustrant. “En lançant Acheel, nous souhaitons redonner à l’assurance ses lettres de noblesse en misant sur une solution 100% digitale, transparente, accessible, flexible et adaptée à tous les besoins des Français. Notre cœur de cible : les personnes, soucieuses d’assurer leurs biens et de disposer d’une protection en cas de risques graves... sans trop impacter leur pouvoir d’achat..”, précise Francky Défossé, co-fondateur d’Acheel.

La start-up démarre dans l’AssurTech avec trois produits assurantiels : Habitation, Santé individuelle, Chien/Chat et possède l’agrément pour les branches 1, 2, 8, 9 et 13 du code des assurances. A l’horizon fin 2021, elle prévoit d’intégrer de nouveaux produits pour couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur (auto, moto, emprunteur). Elle vise également l’intégration de processus technologiques toujours plus pointus, simplifiant encore plus de domaines à l’instar de l’évaluation et l’analyse des sinistres, ou encore la lutte contre la fraude.

Acheel, c’est la promesse d’une assurance…

Simple et rapide à laquelle on peut souscrire en quelques clics seulement et signer ses documents depuis son smartphone ou son ordinateur.

Flexible et personnalisée, qui s’adapte aux besoins et aux budgets de ses clients et leur offre les garanties les plus claires.

Sans frais cachés, la transparence étant au cœur de la proposition de valeur d’Acheel : du début à la fin, le client sait combien il paye et ce pour quoi il est assuré.

Toujours aux côtés de ses clients : une équipe d’experts basés en France les assiste à tout moment par chat, email ou téléphone, et peut également résilier leurs contrats.

29 millions d’euros auprès de soutiens de renom

Dans le cadre de ce tour de table, Acheel a veillé à fédérer des investisseurs français de premier plan, capables d’assurer le succès de son projet sur le long terme.

“Le monde de l’assurance se modernise. Acheel a l’ambition de devenir un nouveau leader sur ce marché avec des offres plus justes et transparentes. On est heureux de les accompagner dans cette aventure !” indique Xavier Niel, fondateur et actionnaire principal d’Iliad.

“C’était une chance de pouvoir présenter Ralph et Francky, c’est génial de voir leurs talents combinés au service d’une telle opportunité de marché !” ajoute Jean de la Rochebrochard, gestionnaire de Kima Ventures, fond d’investissement de Xavier Niel.