La fréquence des crises économiques et financières dans nos systèmes économiques, dont celle en cours, conséquence de la pandémie liée au SARS-CoV-2 Covid-19, vient nous rappeler qu’il est primordial de contrôler, dans ses investissements, son risque de marché et chercher à maîtriser son niveau de perte maximale compte tenu des conséquences que de tels événements peuvent engendrer.

Par leur partenariat, Acer Finance et Active Asset Allocation souhaitent apporter une réponse à cette exigence via une solution innovante. C’est le résultat d’une réflexion commune entamée depuis plusieurs mois, confirmant qu’une stratégie d’allocation systématique multi-actifs sous contrôle du risque, combinée à une gestion de conviction, permet d’améliorer significativement, selon nos recherches, le rendement des portefeuilles financiers des investisseurs de long terme.

Acer Finance et Active Asset Allocation travaillent d’ores et déjà à des projets de lancement d’OPCVM d’allocation multi-actifs qui permettront aux investisseurs Institutionnels et particuliers d’investir dans cette stratégie innovante. Au travers des tests effectués, celle-ci a déjà démontré sa robustesse dans toutes les évolutions des marchés financiers, à savoir lors des phases de baisse des valorisations (préservation d’une partie desrendements passés) et phases de croissance (maximisation de l’utilisation d’un budget de risque permettant de capter une partie de la hausse des marchés).

Thomas Louis, Président Directeur Général d’Acer Finance : « Notre ADN : allier gestion de tous types de patrimoine et approche innovante. C’est ce que nous devons à nos clients et qui nous a conduit naturellement à nous tourner vers Active Asset Allocation »

Adina Grigoriu, CEO et Co-Fondatrice d’Active Asset Allocation : « Cela fait 10 ans que nous construisons et faisons vivre des modèles l’allocation d’actifs basés sur la gestion de la perte maximale en capital. La légitimité et l’utilité de leur existence est aujourd’hui plus forte qu’elle ne l’a jamais été. Nous nous réjouissons de la perspective de pouvoir, au travers de ce partenariat avec Acer Finance, élargir le champ des investisseurs auxquels nous les mettons à disposition ».