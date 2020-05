Accure Therapeutics, un nouvel acteur de la R&D pharmaceutique dans le domaine du système nerveux central (SNC), annonce aujourd’hui sa création ainsi qu’un tour de table de série A de 7,6 millions d’euros. Le tour de financement a été piloté par Alta Life Sciences et soutenu par le Centre pour le développement technologique et industriel (CDTI). La société développera un portefeuille de nouveaux candidats médicaments visant les maladies du SNC. Une équipe chevronnée disposant d’une solide expérience en pharma et biotech dirigera les opérations.

Il y a un besoin médical non satisfait énorme pour des médicaments capables de modifier le cours d’une pathologie, notamment pour des maladies graves, orphelines ou non, dans le SNC. Accure Therapeutics, en tant que nouvel acteur de la R&D pharmaceutique, spécialisé dans le SNC, suit un modèle de développement simple. Il s’agit de rassembler des actifs de qualité, des compétences, des programmes de R&D et des investisseurs pour alimenter un puissant moteur de R&D. La société s’appuiera sur les actifs déjà existants afin de créer davantage de valeur pour les patients, les professionnels de santé et les actionnaires.

L’entreprise travaillera initialement sur trois nouveaux programmes distincts de candidats médicaments axés sur des cibles innovantes (POP, MMP, IGF1), vraiment différenciantes. Les premiers actifs sont ACT-01, prêt à entrer en essai clinique de phase 2 puis ACT-02 et ACT-03, qui sont au stade préclinique. Ces actifs sont issus de deux sociétés espagnoles de R&D (Bionure [1] et Iproteos [2]) et de centres de recherche universitaires dotés de solides compétences scientifiques en neurobiologie. Le portefeuille initial servira de base en vue d’un élargissement à de nouveaux programmes de R&D innovants à développer dans des indications du SNC.

« Avec un portefeuille qui se concentre initialement sur quatre pathologies du SNC - la névrite optique, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et l’épilepsie - nous sommes convaincus qu’Accure va créer de la valeur dans le secteur du SNC grâce à son important potentiel de marché et grâce à la demande actuelle de l’industrie pharmaceutique pour de nouveaux programmes innovants », déclare Montserrat Vendrell, associée chez Alta Life Sciences. « Accure Therapeutics fonctionnera selon un modèle efficace de petite société de R&D pharmaceutique et son équipe sera positionnée pour offrir de la valeur aux patients, aux soignants, aux médecins et à l’industrie en général. »

« Nous sommes fiers d’annoncer le lancement d’Accure Therapeutics », souligne Laurent Nguyen, PDG et fondateur d’Accure Therapeutics. « Les actifs de grande qualité de notre portefeuille de produits peuvent changer la vie des patients atteints de maladies invalidantes du SNC. La vie est un don, travaillons dur pour la respecter. »

Les pathologies du SNC sont l’une des principales causes d’invalidité et de décès dans le monde, avec une prévalence qui devrait augmenter en raison du vieillissement de la population. Le marché pharmaceutique du SNC représente plus de 80 milliards de dollars (73 milliards d’euros) par an et la croissance devrait être soutenue au cours des prochaines années. [3]