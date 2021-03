EURASIA GROUPE annonce la mise en place d’un financement obligataire flexible avec le fonds Global Tech Opportunities 9, membre du groupe Alpha Blue Ocean, par émission réservée de bons d’émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes avec bons de souscription attachés pour un montant nominal maximal d’environ 15 M€ sur 40 mois, et le tirage d’une première tranche.

EURASIA GROUPE (ALEUA - ISIN : FR0010844001), société foncière spécialisée dans l’acquisition et la détention d’actifs immobiliers en vue de leur location et la réalisation d’opérations de promotion immobilière, annonce avoir conclu, le 26 mars 2021 avec le fonds GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 9, membre du groupe ALPHA BLUE OCEAN, un contrat de financement sous forme d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (« OCEANE »), assorties de bons de souscription d’actions (« BSA »), pouvant atteindre un montant nominal total maximum d’emprunt obligataire de 15.250.000 euros.

Sur la base de cet accord, EURASIA GROUPE a émis, le 26 mars 2021, 3.050 bons d’émission d’OCEANE (les « BEOCEANE »), chaque BEOCEANE donnant accès à une OCEANE d’un montant nominal de 5.000 euros, au profit du fonds GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 9 (l’« Investisseur »), sur le fondement de la 1ère résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 5 mars 2021.

GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 9 a exercé, le 26 mars 2021, concomitamment à la signature de l’accord, 50 BEOCEANE donnant lieu à l’émission de 50 OCEANE avec BSA attachés, représentant un montant nominal total de 250.000 euros, correspondant à la première tranche du programme de financement.

« Nous sommes très heureux d’avoir obtenu cette opportunité de renforcement des capitaux propres auprès d’ALPHA BLUE OCEAN. Grâce à cet accord, nous allons pouvoir poursuivre sereinement notre stratégie de diversification immobilière. EURASIA GROUPE se caractérise par un profil financier solide, avec des capitaux propres à hauteur de 125,1 M€ à fin juin 2020 et un ratio “Loan-to-Value" d’environ 26%, parmi les plus faibles des sociétés foncières cotées. Le montant total levé viendra renforcer notre structure financière et nous permettre de disposer d’une marge de manœuvre supplémentaire pour la bonne exécution des projets en cours et saisir d’éventuelles opportunités de développement. A la suite de l’acquisition de la SOCIETE DES TUBES DE MONTREUIL, nous disposons d’une réserve foncière de plus de 120 000 m² nous permettant de nous projeter sereinement vers de nouvelles ambitions. » déclare Wang Hsueh Sheng, Président Directeur Général d’EURASIA GROUPE.

« EURASIA GROUPE est selon nous une société foncière à fort potentiel qui, malgré la crise, a su maintenir un taux d’occupation de 95% de son parc immobilier. Elle dispose d’un parc immobilier diversifié, de qualité, concentré principalement en première couronne où son ancrage territorial est très fort. Nous sommes donc ravis de contribuer au renforcement du profil financier d’EURASIA GROUPE et de participer pleinement au développement de projets d’envergure qui s’inscrivent au cœur des enjeux du futur Grand Paris », ajoutent Pierre Vannineuse (CEO) et Frédéric Sutterlin (Venture Partner) d’ALPHA BLUE OCEAN.