Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie de développement d’Aca Nexia, avec la création d’un pôle dédié aux professionnels du secteur cinématographique et audiovisuel. « Aca Nexia avait déjà des expertises spécifiques dans le monde de l’audiovisuel, et par ailleurs des compétences reconnues sur tous les métiers de la finance (construction de plan de trésorerie, comptabilité, approche d’audit, paie…), avec la volonté de proposer une offre globale. Quant à Ciné Tv Finance, son souhait était de s’associer à un acteur global et d’avoir recours à des experts pour la partie comptabilité et audit sur les coûts des films », précise la Direction d’Aca Nexia.

Aca Nexia accompagne déjà plusieurs clients du monde des médias et de l’audiovisuel, dans les métiers de l’audit, de l’expertise comptable et du conseil

Aca Nexia a ses expertises dans le monde de l’audiovisuel et les met au service de ce métier en créant le Pôle Ciné TV. « Grâce à son rapprochement avec Ciné Tv Finance, Aca Nexia propose une offre globale avec un pôle ayant toutes les compétences techniques de financement, de plan de trésorerie et de comptabilité. C’est une première sur le marché ! », annonce la Direction d’Aca Nexia.

Virginie Paillet, Fondatrice et Directrice de Ciné Tv Finance est nommée Directrice Associée d’Aca Nexia

En charge de la gestion et du développement du Pôle Ciné Tv d’Aca Nexia, Virginie Paillet reste à la tête de Ciné Tv Finance, tout en s’appuyant sur les forces techniques et les ressources humaines d’Aca Nexia pour développer son activité. À noter que « Ciné Tv Finance demeure une activité de conseil pur non réglementée pouvant faire appel aux métiers réglementés d’Aca Nexia », comme le souligne la Direction d’Aca Nexia.

Le Pôle Ciné Tv d’Aca Nexia, un élément d’attractivité pour les jeunes

« Pour les jeunes ayant une appétence pour le domaine de l’audiovisuel et du cinéma, faire de la finance avec un support tel qu’un film, est attractif. Ce pôle fait appel à l’ensemble des compétences du cabinet, sur un secteur qui parle à tout le monde. Participer au montage du financement d’un film apporte une certaine fierté », constate la Direction Aca Nexia.

À propos d’Aca Nexia

Aca Nexia, acteur de l’audit et du conseil, apporte des solutions pertinentes à ses clients dans les domaines comptable et financier et les accompagne dans leur mise en œuvre. Aca Nexia regroupe plus de 250 professionnels dont une trentaine d’associés. Dans le top 10 des cabinets français d’audit et de transaction services, Aca Nexia compte 1500 clients ETI et PME. Membre du 8ème réseau mondial d’audit et de conseil, le cabinet et ses équipes ont acquis une solide expérience à l’international et accompagnent leurs clients, avec les membres du réseau Nexia, dans la plupart des pays sur les 5 continents.