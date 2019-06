Bill reportera à Euan Stirling, Global Head of Stewardship and ESG Investment, sera basé à Londres et aura pour mission de venir en appui des équipes de gestion dédiées aux marchés émergents et à la région Asie-Pacifique. Son rôle sera d’analyser des facteurs spécifiques à la bonne gestion et à la performance environnementale et sociale des entreprises présentes dans nos portefeuilles, ainsi que l’efficacité de leur structure de gouvernance à long terme.

Bill possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement responsable et de l’actionnariat actif, ayant tenu des postes dans la gestion d’actifs, la recherche et l’actionnariat. Avant de rejoindre ASI, il était en charge de l’investissement responsable du Fonds de retraite australien, Local Government Super (LGS). Chez LGS, Bill était chargé de veiller à ce que 12 milliards de dollars australiens d’actifs de retraite soient investis de manière responsable tout en optimisant leur potentiel de performance durable à long terme.

Euan Stirling, Global Head of Stewardship and ESG Investment ajoute : « Nous sommes très heureux que Bill ait rejoint notre équipe d’investissement ESG, dont l’importance ne cesse de croître à mesure que nous hissons les considérations ESG au premier rang de nos priorités d’investissement. En tant que gérant actif, l’engagement reste au cœur de notre approche et il est important pour nous d’influencer les normes de gouvernance. Grâce à l’étendue de ses connaissances et de son expérience, Bill vient parfaitement compléter l’équipe et nous apporte son aide précieuse pour développer notre expertise dans les marchés émergents et en Asie-Pacifique »

Commentant sa nomination, Bill Harnett déclare : « Pouvoir mettre à profit mon expérience auprès d’un gérant d’actifs affichant une tradition et un engagement aussi forts envers les enjeux ESG constitue une opportunité extrêmement motivante. Je suis fier d’avoir élaboré des stratégies complexes d’intégration des facteurs ESG et d’avoir mis sur pied un programme d’actionnariat actif complet et efficace dans le cadre de mes fonctions précédentes. J’ai hâte désormais de travailler avec mes collègues d’ASI en vue d’offrir des stratégies ESG novatrices à nos clients actuels et potentiels »