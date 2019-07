idi Emerging Markets Partners renforce son équipe avec l’arrivée d’Abderahmane FODIL. Fort de son parcours international au sein d’institutions de renom et de sa connaissance de l’univers institutionnel, en particulier au Moyen-Orient, Abderahmane FODIL sera notamment en charge du développement de l’activité d’idi Emerging Markets Partners.

Abderahmane FODIL, 45 ans, apporte une solide expérience d’investisseur sur marchés émergents ainsi que des relations étroites auprès d’une base diversifiée d’investisseurs institutionnels. Il a réalisé un large éventail d’opérations en capital-investissement sur marchés émergents avec la SFI, branche secteur privé du groupe Banque mondiale, et a, notamment, supervisé différentes transactions en tant que membre senior des divisions de capital-investissement de l’Abu Dhabi Investment Council (ADIC) et du Emirates Investment Authority (EIA), deux importants fonds souverains du Moyen-Orient. Abderahmane est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris et a obtenu un MBA de l’INSEAD.

Soutenir le développement de l’institution

Fort de son parcours international et de sa connaissance approfondie de l’univers institutionnel, en particulier au Moyen-Orient, Abderahmane FODIL sera notamment en charge du développement de l’activité d’idi Emerging Markets Partners aux côtés de Julien KINIC, Managing Partner.

Ce nouveau recrutement va contribuer non seulement à l’élargissement des réseaux d’’investisseurs d’idi Emerging Markets Partners, qu’il s’agisse de clients institutionnels, de fonds souverains ou de family offices, mais aussi à l’identification de nouvelles opportunités d’investissement et le développement de nouvelles activités sur marchés émergents.

« Nous sommes ravis d’accueillir Abderahmane dont les compétences et l’expérience internationale vont nous permettre d’accélérer, structurellement, notre développement » a déclaré Julien KINIC.

« Je suis ravi de rejoindre les équipes d’Idi Emerging Markets et de pouvoir contribuer qu développement de l’institution. Sa solide expérience d’investisseur en capital développement sur marchés émergents en fait une plateforme unique en Europe qui a vocation à répondre aux besoins d’une vaste palette d’investisseurs souhaitant bénéficier, de manière optimale, du développement quasi-exponentiel de la classe moyenne sur l’ensemble des économies émergentes » a poursuivi Abderahmane Fodil.

Idi Emerging Markets a récemment amorcé la levée de son fonds idi EM IV. La stratégie de ce fonds s’appuie sur une stratégie sélective en matière de capital-développement au sein des marchés émergents avec pour objectif d’investir dans des PME de croissance dont le business model est éprouvé et fondé sur la consommation des classes moyennes émergentes. Le fonds, dont le premier closing est prévu pour l’automne 2019, compte d’ores et déjà l’engagement de plusieurs investisseurs historiques et nouveaux. L’objectif de l’équipe est de lever, d’ici à mi-2020, 300 millions de dollars.