AXIO Capital, actionnaire du fabricant d’isolants biosourcés Iso Green depuis 2017, crée un véhicule d’investissement dédié. Objectifs pour AXIO et Charles Kirié, fondateur et président d’Iso Green : réaliser une première opération de liquidité partielle et réinvestir de concert pour consolider la croissance exponentielle de l’entreprise. Les équipes d’Oaklins France menées par Thibaut de Monclin, Founder & Managing Partner, ont accompagné les actionnaires d’Iso Green Group dans la création de la SLP et la levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels et de personnes privées.

Fondée en 2010 et basée en Vendée, Iso Green Group se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur de solutions isolantes biosourcées, marché sur lequel elle offre une gamme complémentaire de produits et de services en France, au Canada et aux Etats-Unis.

Numéro un français indépendant et acteur de premier plan au Canada, Iso Green est devenu une référence sur son marché. Auréolée d’une excellente réputation et d’un service client efficace, l’entreprise couvre l’essentiel du territoire français grâce à ses 2 usines dans l’Hexagone et adresse stratégiquement le marché canadien et américain grâce à son site au Québec. Son savoir-faire industriel reconnu issu de 40 années de recherche, bénéficie de nombreuses certifications.

Iso Green connait une véritable ascension depuis l’opération de MBO montée en 2017 par AXIO Capital autour de Charles Kirié, président du Groupe, passant ainsi de 7M€ de CA en 2017 à 35M€ de CA en 2020.

Portée par un marché pérenne et dynamique, soutenu par les pouvoirs publics, AXIO Capital a structuré un véhicule dédié et levé en moins de 4 mois, 40M€ auprès d’investisseurs privés et institutionnels.

Cette levée de fonds, accompagnée par les équipes d’Oaklins France, a pour objectif de porter les nombreux projets en cours du Groupe, notamment la création d’un site de production aux Etats-Unis et la réalisation d’opérations de croissances externes dans le domaine des isolants biosourcés.

Iso Green a pour ambition de doubler son chiffre d’affaires dans les 5 années à venir pour atteindre 75M€.

Charles Kirié, Dirigeant et Fondateur d’Iso Green : « Grace au succès de mon association avec AXIO, nous avons réussi à étendre nos activités sur le territoire national avec notamment l’acquisition de Ouattitude et à l’international avec la reprise d’Igloo Canada. Pour l’anecdote, l’activité a démarré en France en 2011 par l’importation de ouate de cellulose produite par la société canadienne. Cette opération marque une nouvelle étape dans ma volonté de développement des produits biosourcés. »

Laurent Tesson, Managing Partner d’Axio Capital : « La structuration de cette opération financière nous donne les moyens de poursuivre le projet de développement ambitieux que nous avons initié avec Charles en 2017. Notre volonté commune est d’élargir le scope de nos activités dans l’univers du biosourcé et notre présence géographique en Europe et en Amérique du Nord par croissance interne et croissance externe. »

Thibaut de Monclin, Founder & Managing Partner d’Oaklins France :« Igloo, grâce à la très forte dynamique du marché de l’isolation thermique, la pertinence de sa stratégie, la qualité d’exécution de son management, est passé en 3 ans de 7M€ de CA à 35M€. Pour un industriel, c’est remarquable ! Igloo a su aussi multiplier ses sites de production et s’internationaliser, pour viser à moyen terme 80-100M€ de CA. C’est dans ce contexte que Charles Kirié et AXIO ont souhaité continuer l’aventure ensemble en réunissant autour d’eux de nouveaux investisseurs. Cette mission aura été pour nous exaltante, ultra rapide, et malgré le contexte sanitaire, conclue en 4 mois. La qualité de l’actif nous a permis d’être sélectifs, alors que nous avons été sursouscrits plus de 2 fois. »