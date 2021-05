Olivier Eugène est nommé Head of Climate. Il contribuera à la recherche d’AXA IM sur le climat, en mettant l’accent sur la transition vers les ambitions de neutralité carbone des actifs (Net Zero). Il renforcera également l’implication d’AXA IM dans diverses initiatives climatiques telles que Climate Action 100+ et approfondira l’expertise d’AXA IM sur les questions liées au climat dans tous les secteurs.

Liudmila Strakodonskaya est nommée ESG Analyst. Elle travaillera sur la recherche et l’analyse thématique de sujets liés à l’ESG, en particulier la biodiversité et les obligations vertes & durables.

Olivier et Liudmila reporteront à Virginie Derue, Head of ESG Research, et contribueront aux initiatives d’engagement actif d’AXA IM et au développement du dialogue avec les entreprises dans lesquelles AXA IM investit.

Biographies

Olivier Eugène

Avant de rejoindre AXA IM, Olivier Eugène a débuté sa carrière chez AGF Nafta Ltd à Toronto en tant que Treasury & Investment Analyst. Il a ensuite rejoint BNP Paribas Asset Management en tant que financial controller pendant 3 ans puis au sein de l’équipe European equity portfolio management pendant 6 ans. En 2007, Olivier a rejoint AXA IM comme Equity Portfolio Manager pour travailler sur les marchés actions européens et globaux. Olivier est spécialiste des secteurs de l’énergie, des matériaux et de l’industrie. Plus récemment, Olivier était devenu co-gérant du fonds AXA WF Framlington Sustainable Europe.

Olivier est titulaire d’un diplôme CFA, d’un Master of Science en Finance de l’Université de New Haven (Connecticut) et d’un Master en Ingénierie Financières de l’Université de Paris I Panthéon – Sorbonne.

Liudmila Strakodonskaya

Liudmila Strakodonskaya a démarré sa carrière en 2016, en tant que sustainable investment analyst pour EthiFinance spécialisée en ESG, ainsi qu’en analyse et reporting liés au climat. Elle a ensuite rejoint Eleva Capital en tant qu’ESG/SRI specialist en 2019 où elle a développé la stratégie ESG de l’entreprise, elle l’a également représentée aux UN PRI.

Elle est titulaire d’un doctorat en économie, expertise de l’université de Paris II Panthéon-Assas pour lequel elle a reçu une bourse du FIR-UN PRI en 2016.