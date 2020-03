Création d’une entité opérationnelle dédiée aux investissements alternatifs, « AXA IM Alts », sous la direction d’Isabelle Scemama

Renforcement de l’entité opérationnelle Core Investments, « AXA IM Core », sous la direction d’Hans Stoter

« Dans la quête de rendement qui caractérise l’environnement de marché actuel, nous sommes convaincus que notre capacité à apporter des réponses aux investisseurs repose sur notre aptitude à mieux tirer parti de notre expertise en matière de gestion tant traditionnelle qu’alternative. Forts de cette conviction, nous souhaitons mettre en place une organisation simplifiée, reposant sur deux piliers opérationnels stratégiques. Plus proches de nos clients, ces entités pourront mieux répondre à l’évolution de leurs besoins, tout en continuant à tracer le chemin d’une croissance rentable. », a déclaré Gérald Harlin, Executive Chairman d’AXA IM.

Répondre au besoin de rendement dans un environnement compétitif

Dans un contexte de taux d’intérêt bas persistant, l’appétit des investisseurs pour les investissements alternatifs et les stratégies innovantes axées sur les résultats ne cesse de croître, l’intégration de critères ESG et l’Impact devenant également des facteurs de choix importants. AXA IM répond à ces tendances en s’appuyant sur une connaissance approfondie des besoins des investisseurs développée depuis des dizaines d’années, ses capacités d’investissement reconnues et son expertise ESG, au service des clients particuliers et institutionnels. Par ailleurs, AXA IM a l’intention de rassembler ses équipes commerciales et d’investissement au sein de ses deux entités opérationnelles afin d’améliorer la qualité et la pertinence de ses interactions avec ses clients et répondre plus rapidement à leurs besoins en constante évolution.

AXA IM projette de créer AXA IM Alts regroupant les plateformes d’investissement Real Assets, Structured Finance et Chorus [1], qui totalisent 137 milliards d’euros d’actifs sous gestion [2]. AXA IM s’appuiera sur plus de 30 ans d’expérience afin de mieux répondre aux défis d’investissement des clients, en permettant un accès accru aux opportunités d’investissement et une meilleure vision du marché.

Une force de vente dédiée serait créée au sein d’AXA IM Alts regroupant l’équipe commerciale actuelle de Real Assets et une partie de celle de l’équipe AXA IM dédiée aux clients institutionnels. Cette association permettrait d’offrir aux clients une connaissance plus approfondie et complète des solutions d’investissement alternatives.

AXA IM Core, qui regroupe les plateformes d’investissement Fixed Income, Framlington Equities et Multi-Asset, sera renforcée par l’intégration de Rosenberg Equities, portant le total des actifs gérés à 536 milliards d’euros [3]. L’équipe Rosenberg a créé une plateforme de données de premier rang et déployé des approches sophistiquées en matière de science des données , ce qui apportera une forte valeur ajoutée à AXA IM Core. À l’instar d’autres stratégies AXA IM, Rosenberg Equities a pleinement intégré les critères ESG dans son offre. AXA IM Core continuera donc à promouvoir une collaboration plus étroite et davantage de synergies, dans l’intérêt de ses clients et des équipes d’AXA IM.

Les équipes actuelles de ventes, marketing et développement de produits d’AXA IM Client Group seraient intégrées au sein d’AXA IM Core [4] pour accroître la proximité entre les gérants de portefeuilles et les collaborateurs en contact avec les clients, améliorant ainsi l’agilité d’AXA IM au profit de ses clients.

Ces changements sont en cours de discussion avec les représentants du personnel et devraient être mis en place au cours du deuxième trimestre 2020.

Une organisation simplifiée et plus ciblée

L’objectif d’AXA IM est de faire d’AXA IM Alts et AXA IM Core les deux piliers de son organisation et de donner les moyens d’action nécessaires à des leaders reconnus pour conduire leur activité en se concentrant sur la croissance et la création de valeur pour les clients :

Isabelle Scemama, CEO d’AXA IM Real Assets, serait nommée Global Head of AXA IM Alts, en plus de son rôle actuel,

Hans Stoter, Global Head of Core Investments, deviendrait Global Head of AXA IM Core.

Par ailleurs, les changements suivants sont annoncés :

Deborah Shire, Global Head of Structured Finance, deviendrait également Deputy Head of AXA IM Alts, en charge du Corporate Development. Elle rejoindrait le Management Board d’AXA IM, rattachée à Isabelle Scemama.

Florence Dard, Global Head of Business Development chez AXA IM Real Assets, deviendrait Global Head of Client Group, Alts en plus de son rôle actuel et serait rattachée à Isabelle Scemama.

Matthew Lovatt, Global Head of Framlington Equities, serait nommé Global Head of Client Group, Core, rattaché à Hans Stoter, et rejoindrait le Management Board d’AXA IM.

Après 18 ans chez Rosenberg, dont trois années en tant que CEO, Heidi Ridley a décidé de saisir de nouvelles opportunités professionnelles dans les domaines de la diversité et de l’ESG. Heidi quittera ses fonctions le 31 mars et interviendra en qualité de conseillère senior jusqu’à fin avril. Paul Flavier, actuellement Chief Risk Officer chez AXA IM, deviendra Head of Rosenberg Equities à compter du 31 mars et sera rattaché à Hans Stoter. Il apportera à Rosenberg sa solide expérience dans le domaine de l’investissement et utilisera le savoir-faire et l’expertise reconnus de l’équipe pour le plus grand bénéfice de nos clients. Matthieu Tonneau, actuellement Head of Solutions Portfolio Management and LDI au sein d’AXA IM Core, remplacera Paul Flavier au poste de Chief Risk Officer.

Bettina Ducat, Global Head of Distribution Client Group, a choisi de poursuivre sa carrière à l’extérieur du Groupe AXA après 13 ans passés chez AXA IM. Elle accompagnera l’entreprise jusqu’à fin juin.

Après huit ans chez AXA IM dans différentes fonctions d’investissement et commerciales, Francisco Arcilla, Global Head of Institutional Client Group, a décidé de quitter AXA IM pour se consacrer à un projet entrepreneurial en Suisse. Matthew Lovatt devient, à effet immédiat, Global Head of Institutional Client Group par intérim, en plus de son rôle actuel en tant que Global Head of Framlington Equities.

« Je suis très heureux de pouvoir compter sur le leadership et l’expertise d’Isabelle, Hans, Deborah, Florence, Matthew, Paul et Matthieu pour m’aider à diriger AXA IM, et je me réjouis de poursuivre notre collaboration. »

« Heidi, Bettina et Francisco ont tous apporté une immense contribution au développement d’AXA IM et je voudrais les en remercier chaleureusement. Leur volonté inébranlable de placer le client au cœur de leurs préoccupations, leur dynamisme et leur capacité à diriger et inspirer leurs équipes ont créé une vraie différence. Je leur souhaite tout le succès qu’ils méritent dans leurs projets futurs. », a ajouté Gérald Harlin.