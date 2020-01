La signature du contrat, une fois l’avis des instances de représentation du personnel obtenu, interviendrait à la fin du premier semestre 2020. AXA Banque transfèrerait à Arkéa Banking Services ses activités informatiques et une partie de ses activités de back-office. Près de 200 collaborateurs d’AXA Banque rejoindraient alors Arkéa Banking Services.

AXA Banque continuerait de piloter toutes ses autres activités, notamment celles en relation directe avec ses clients et ses distributeurs, en portant une attention toute particulière à sa qualité de service, reconnue par ses clients. Par ailleurs, en terme de développement, AXA Banque se concentrera sur les clients d’AXA France, en travaillant encore plus en lien avec les réseaux de distribution d’AXA France.

Ce partenariat confirme l’ambition d’AXA Banque de développer ses capacités technologiques et informatiques, tout en maîtrisant ses risques réglementaires et sa rentabilité.

Pour Marie-Cécile Plessix, Directrice Générale d’AXA Banque, « cet accord s’inscrit pleinement dans le plan de croissance d’AXA Banque. Nos clients et nos réseaux bénéficieront de nouvelles innovations et d’un excellent niveau de qualité de service. L’expérience et l’expertise technique d’Arkéa Banking Services, reconnues en matière de banque de détail, seront un atout pour AXA Banque ».

Tarak Achich, Membre du Comité Exécutif du groupe Arkéa en charge des activités BtoB, commente : « Le groupe Arkéa est heureux et particulièrement fier d’avoir été retenu par AXA Banque comme partenaire pour l’accompagner dans la transformation de son modèle opérationnel. Ce projet de collaboration avec un groupe de premier rang, comme AXA, confirme la pertinence du positionnement et de la stratégie originale du groupe Arkéa. Depuis 2010, Arkéa Banking Services met son savoir-faire au service d’établissements financiers qui souhaitent accélérer leur transformation et se concentrer sur leur cœur de métier, en proposant une offre complète de prestations bancaires pour compte de tiers, en marque blanche à ses clients : établissements bancaires, assureurs, fintechs… »