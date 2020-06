Ce nouveau tour de table va permettre à l’entreprise de financer son accélération à l’international et d’amplifier sa R&D pour maintenir son avance technologique. Asystom a conçu et mis sur le marché une solution clé-en-main, universelle et autonome de maintenance prédictive, déjà installée aujourd’hui dans plus de 50 sites, chez des clients de renom.

Depuis, les installations se poursuivent avec succès sur de nombreux sites industriels issus de secteurs d’activité variés (aciéries, automobile, aéronautique, laboratoires pharmaceutiques, traitement de l’eau et des déchets, agroalimentaire,...), couvrant un large panel de cas d’usages. Depuis sa création, Asystom commercialise sa solution en France comme à l’international : elle est aujourd’hui distribuée sur 3 continents. L’entreprise innovante a ainsi démontré la pertinence de ses choix technologiques, permettant la surveillance d’équipements d’âge et/ou de conception différents, dans des environnements pouvant être difficiles.

Portée par Holnest, trois autres Family Offices, ainsi que la BPI et la région Occitanie, cette levée intervient en pleine crise sanitaire liée au COVID-19, une période pendant laquelle le besoin croissant et prioritaire des entreprises pour la mise en place d’outils de supervision à distance des équipements industriels s’est encore renforcé.

A l’heure du déconfinement et de la reprise économique, les entreprises industrielles maintiennent leur priorité pour la digitalisation et l’amélioration de rentabilité de leurs outils de production. Dans ce cadre, Asystom apporte à l’ensemble des acteurs, une solution IoT d’optimisation des outils de production, simple d’installation, autonome, adaptable et interopérable pour une surveillance à distance puissante d’un ensemble non-homogène d’équipements.

« La force de l’innovation AsystomPredict réside dans l’intelligence embarquée et la capacité de prise en main à distance des outils de surveillance pour diagnostiquer, paramétrer et faire évoluer les outils d’analyse » souligne Pierre Naccache, Président fondateur d’Asystom.

« Nous sommes très heureux d’investir dans Asystom, qui représente pour nous le futur de l’IoT industriel, tant en termes de simplicité, de multiplicité des usages, que d’adaptabilité » explique Alexandre Aulas, Directeur Général d’Holnest.

La jeune entreprise a à présent devant elle un avenir prometteur : Asystom a d’ores et déjà signé plusieurs partenariats de distribution et de collaboration avec des prestataires industriels et fabricants d’équipement. L’entreprise s’est aussi rapprochée d’éditeurs de logiciel de gestion et supervision en Europe comme en Amérique du Nord.