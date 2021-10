Il s’agit de l’activité de conception et de fabrication de rubans Transfert Thermique dédiés à l’impression de données variables de traçabilité sur étiquettes et emballages souples (code barre, n° de lot, etc.) représentant 80% du chiffre d’affaires du groupe.

C’est la plus grosse acquisition jamais réalisée par l’industriel français qui fêtera ses 100 ans en 2022. Cela permet au groupe ARMOR de générer désormais un chiffre d’affaires annuel consolidé supérieur à 372 M€ (en 2020) et de regrouper 2 450 salariés, dont 1 650 pour la seule activité Transfert Thermique.