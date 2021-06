Dans ses nouvelles fonctions, Laurent Rytlewski sera en charge de la commercialisation de l’offre de solutions financières d’APICIL Asset Management auprès d’une clientèle issue des réseaux du Groupe APICIL et de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

Laurent Rytlewski débute sa carrière en 2002 chez HSBC Securities en qualité d’Equity Sales, avant de rejoindre EY (Ernst and Young) en 2003 en tant qu’Auditeur financier. A partir de 2004, il exerce la fonction de Broker Small & Mid Caps chez Portzamparc, société de Bourse, puis chez Arkeon Finance de 2006 à 2009. Il est ensuite nommé Directeur de clientèle chez Dexia puis chez SFIL (Société de Financement Local) en 2013. Il intègre en 2016 la société de gestion, Tocqueville Finance, comme Responsable de développement Distribution.

« Je suis très heureux de participer au développement d’APICL Asset Management dont l’expertise en matière de gestion obligataire et actions n’est plus à démontrer. Ma mission consistera à installer la marque auprès des différents types de clientèles, tant CGP qu’institutionnels. Fort des premiers succès de notre nouvelle gamme de fonds obligataires, je répondrai au plus près des besoins de notre clientèle en termes d’innovation produit et de conseil en allocation » souligne Laurent Rytlewski, Responsable du développement chez APICIL Asset Management.

Âgé de 43 ans, Laurent Rytlewski est diplômé du Master Grande École de NEOMA Business School avec une spécialisation en Ingénierie Financière.