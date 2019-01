Cette première levée de fonds sera suivie d’un second closing en 2019, qui permettra au FLI de financer la production de plus de 11 000 logements, en majorité intermédiaires, dans les grandes villes françaises.

Lancé en 2014 à l’initiative de CDC Habitat et de sa filiale AMPERE Gestion, le premier FLI disposait d’une capacité d’investissement de 1,7 milliard d’euros, pour une production de 10 000 logements intermédiaires. Il est aujourd’hui totalement investi et a rempli tous ses objectifs, que ce soit en termes de qualité des emplacements, de rendement courant ou de performance financière. Dans une logique d’investissement socialement responsable, tous ses immeubles répondent aux meilleurs standards environnementaux et donnent un nouveau sens à la notion de logement abordable, en permettant à chaque locataire de réaliser une économie d’environ 1 300 € par an.

Le FLI 2 prendra immédiatement sa suite. Le succès de cette levée de fonds témoigne d’une la confiance renouvelée des investisseurs vis-à-vis du marché immobilier résidentiel français. Elle illustre aussi la capacité de CDC Habitat à sourcer, sur l’ensemble du territoire, un volume important de logements et à faire bénéficier ses partenaires d’une plateforme industrialisée de gestion.

Une levée de fonds inédite de par son importance et son caractère international

Le FLI 2 regroupe 15 investisseurs institutionnels de premier plan, dont la moitié avait déjà investi dans le FLI. Cette nouvelle levée de fonds est aussi l’occasion d’accueillir dans le tour de table de grands investisseurs étrangers.

Pour Vincent Mahé, président d’AMPERE Gestion et secrétaire général de CDC Habitat, « cette levée de 906 millions d’euros – la plus importante de l’année 2018 en Europe pour le résidentiel – confirme la confiance des investisseurs français et étrangers dans l’attractivité de notre marché de logements et le dynamisme des métropoles. Ce succès montre que le logement intermédiaire constitue désormais une classe d’actifs à part entière, reconnue comme telle par les investisseurs. ».

Avec une taille cible de 2 milliards d’euros, pour une production totale de l’ordre de 11 000 logements (80 % de logements intermédiaires et 20 % de résidences seniors ou étudiantes), le FLI 2 visera tout particulièrement à accompagner les grandes opérations d’aménagement autour du réseau du Grand Paris Express et dans les grandes villes de province.

Un deuxième closing se tiendra en 2019 pour porter la taille du fonds de 900 millions à 1,2 milliard d’euros et accueillir de nouveaux investisseurs.

Une démarche d’utilité sociale

Dans une démarche d’impact social, le fonds s’est doté d’une politique d’investissement socialement responsable ambitieuse, qui passera notamment par la notation de chaque actif au regard de critères sociaux et environnementaux. L’objectif est de contribuer à rééquilibrer l’offre locative dans les grandes métropoles, en finançant un parc à la fois abordable et faiblement consommateur en énergie.