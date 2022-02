Promouvoir la reconversion foncière et du bâti pour produire du logement résidentiel

Dans un contexte de rareté foncière et de baisse de la production de logements neufs à prix maîtrisé dans les zones les plus tendues, CDC Habitat et AMPERE Gestion lancent, avec des investisseurs institutionnels français (parmi lesquels BNP PARIBAS CARDIF, Allianz France, Groupe SMA, et les Assurances du Crédit Mutuel), une première initiative d’ampleur visant à accélérer la mobilisation du foncier pour produire des logements.

Doté de 250 millions d’euros, le fonds investira dans la transformation de bureaux en logements et dans des opérations de conversion foncière, via des portages fonciers pour la réalisation de programmes principalement résidentiels avec des promoteurs partenaires.

Ce fonds répond à trois objectifs complémentaires :

accroître les capacités de production de logements neufs, notamment sociaux et abordables, dans les zones tendues ;

accélérer la conversion des fonciers, tout en limitant l’étalement urbain ;

accompagner les politiques publiques de la ville, tant nationales que locales.

D’ici 2025, le fonds développera une trentaine de projets d’opérations de conversion foncière et de co-promotion résidentielle, en partenariat avec des promoteurs, qui seront co-promoteurs et co-investisseurs aux côtés du fonds.

Les premières opérations visent la production de près de 200 logements à Bordeaux et à Montpellier.

Une capacité à fédérer des investisseurs institutionnels autour d’un projet innovant et socialement responsable

AMPERE Gestion et CDC Habitat confirment leur capacité à réunir des investisseurs institutionnels autour de thèses d’investissement novatrices intégrant une forte dimension d’intérêt général.

Les projets alloués à Hab’Initio mobilisent l’ensemble des expertises de la plateforme de CDC Habitat portant sur l’identification de fonciers, les partenariats avec les promoteurs et les collectivités, la production des logements, le pilotage du fonds et des investissements.

Le groupe CDC Habitat s’engage à acquérir, dans un cadre formalisé, jusqu’à 50 % des logements produits par le fonds Hab’Initio, contribuant ainsi à sécuriser les investissements.

Comme l’ensemble des fonds gérés par AMPERE Gestion, le fonds Hab’Initio s’inscrit dans une démarche d’investissement socialement responsable avec des critères exigeants. Les opérations doivent tenir compte des risques climatiques, des enjeux de biodiversité et des certifications d’usage dans le cadre de la RE 2020.

« Ce fonds, doté dès son lancement de 250 M€, constitue une nouvelle étape du développement d’AMPERE Gestion, avec un positionnement en amont de la chaine de production de logements. Cette initiative confirme la confiance des investisseurs dans le savoir-faire du groupe CDC Habitat sur des stratégies diversifiées. Elle allie innovation financière et objectifs extra financiers, comme chacun des fonds créés par AMPERE Gestion. » déclare Nathalie Caillard, directrice générale d’AMPERE Gestion.

« Hab’Initio associe à la fois les capacités du groupe CDC Habitat dans le montage de projets innovants pour accroître la production de logements, et la force de frappe d’investisseurs prêts à s’engager pour répondre à un vrai enjeu d’urbanisme : convertir du foncier, transformer des bureaux et accélérer la co-promotion immobilière pour construire plus de logements en zone tendues sans étaler la ville ni aggraver l’artificialisation des sols » indique Vincent Mahé, directeur général de CDC Habitat.

AMPERE Gestion a été conseillée par Rothschild & Co et le Cabinet De Pardieu Brocas Maffei pour la structuration et closing de ce fonds.