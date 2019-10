Le deuxième fonds de logement intermédiaire (FLI 2) a tenu son dernier closing le 30 septembre 2019, neuf mois après son lancement en fin d’année dernière. Le fonds, qui a été sur-souscrit, a reçu le soutien de plusieurs investisseurs institutionnels historiques et a su attirer de nouveaux partenaires français et étrangers.

Initié par AMPERE Gestion, la filiale de gestion d’actifs de CDC Habitat, le FLI 2 prend la succession du premier fonds de logement intermédiaire (FLI) aujourd’hui totalement investi. Avec 1,25 mds € d’engagements, il dispose d’une capacité d’investissement de plus de 2 Mds € après recours à l’effet de levier, soit un portefeuille cible de 11.000 logements (8.000 logements intermédiaires et 2.000 places de résidences étudiantes ou seniors).

La stratégie du FLI2 s’inscrit dans la droite ligne de son prédécesseur alliant recherche de performances financières et utilité sociale en finançant la construction de logements à loyers modérés autours des grandes métropoles françaises.

« Avec cette levée de fonds, la plus importante dans le secteur résidentiel en Europe depuis 3 ans, nous sommes idéalement positionnés pour investir dans les nouveaux logements du Grand Paris. Son ampleur illustre bien ce qu’est devenu le logement intermédiaire depuis sa création en 2014 : un produit institutionnel qui a toute sa place dans une allocation d’actifs. Nous sommes très heureux de la confiance accordée par nos investisseurs qui permettra, avec l’appui de CDC Habitat, de recréer une offre de logements dans les zones les plus tendues » a déclaré Vincent Mahé, Secrétaire général de CDC Habitat et Président d’AMPERE Gestion.