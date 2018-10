AMPERE Gestion (filiale de CDC Habitat) et Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, agissant pour le compte de cinq investisseurs institutionnels, annoncent avoir trouvé un accord visant à acquérir auprès d’ICF Novedis, filiale du Groupe SNCF, 80 % de Foncière Vesta, qui détient aujourd’hui un portefeuille de 4 000 logements, destinés en priorité aux collaborateurs de SNCF. La gestion du patrimoine restera confiée à ICF Novedis, qui conserve 20% de Foncière Vesta. L’accord sera formellement conclu dans les prochains jours, la réalisation de la transaction restant soumise à l’approbation de la Commission Européenne.

Porté par une dynamique d’investissement socialement responsable, l’accord s’articule autour des axes suivants :

la valorisation d’un patrimoine de qualité, situé à proximité des transports dans les grandes agglomérations françaises ;

la pérennisation de l’accès prioritaire des collaborateurs de SNCF aux logements de Foncière Vesta ;

le développement et l’amélioration de l’offre de logements, notamment pour les agents du service public,dans les zones tendues, en Ile-de-France, Rhône-Alpes et PACA ;

un partenariat de long terme entre SNCF, notamment sa filiale ICF Novedis, et un consortium d’investisseurs complémentaires aux valeurs communes ;

la volonté partagée de l’ERAFP et de l’IRCANTEC de constituer un patrimoine visant à garantir les retraites des agents et des contractuels de la fonction publique.

Lancé en février 2018 par le Groupe SNCF, l’appel d’offres concurrentiel remporté par AMPERE Gestion et Swiss Life Asset Managers, Real Estate France portait sur la mise en vente d’une participation majoritaire de 80 % dans la société Foncière Vesta, créée par ICF Novedis et propriétaire de 4 000 logements.

Cette part majoritaire sera acquise par un consortium de cinq investisseurs institutionnels composé de l’ERAFP, l’IRCANTEC, CDC Habitat, Swiss Life et Vonovia, dans le respect des objectifs de partenariat de long terme définis dès l’origine par ICF Novedis et le Groupe SNCF.

AMPERE Gestion et Swiss Life Asset Managers, Real Estate France ont agi conjointement comme gestionnaires d’actifs pour fédérer les membres du consortium.

Dans le cadre de ce partenariat, ICF Novedis conserve la gestion du patrimoine de Foncière Vesta via un contrat d’administration de biens et un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.

L’ensemble des partenaires se réuniront le 16 octobre 2018 pour la signature officielle de l’accord. La cession effective des actions devrait être réalisée d’ici la fin de l’année 2018.

Cécile Queille, Directrice générale du Groupe ICF Habitat : « Nous nous réjouissons d’avoir conclu ce partenariat de long terme avec des investisseurs qui partagent nos valeurs, partenariat qui va nous permettre de mieux répondre aux besoins de logements des cadres en mobilité de SNCF. »

Catherine Vialonga, directrice adjointe de l’ERAFP, se félicite que le Régime soit le premier investisseur de ce consortium : « Cet accord est une réponse à la volonté de notre conseil d’administration de poursuivre, dans un cadre d’investissement socialement responsable, le développement de notre diversification dans l’immobilier et, à terme, du logement des agents de la Fonction publique »

Frédéric Bôl, Head Real Estate France de Swiss Life Asset Managers :« Il s’agit d’une transaction inédite sur le secteur du logement en France et nous sommes très heureux d’avoir pu constituer un tour de table issu principalement du secteur public français et d’investisseurs de long terme, aux côtés de SNCF. Les aspects de développement durable feront partie intégrante de la gestion du patrimoine, avec une vision commune de ces enjeux. »

Vincent Mahé, secrétaire général de CDC Habitat et président d’AMPERE Gestion : « Nous sommes très heureux d’avoir acquis,pour le compte des investisseurs partenaires d’AMPERE Gestion et de CDC Habitat, une part majoritaire dans ce portefeuille d’exception et de nous engager ainsi dans une relation de partenariat stratégique avec le Groupe SNCF. »

Mark Ennis, Responsable des transactions de Vonovia :« Nous sommes heureux de participer en minoritaire avec nos partenaires à cette opération,qui s’accompagne d’une pleine implication deVonovia dans la gouvernance, notamment à travers un siège dans les organes de décision. »

Le Groupe SNCF a été conseillé par HSBC, le département Capital Markets de JLL, le cabinet d’avocats De Pardieu Brocas Maffei et Cheuvreux Notaires, dans le cadre de la cession.

Le consortium a été conseillé par les banques BNP Paribas et Lazard. Les cabinets d’avocats Arsene Taxand, Franklin, Gide Loyrette Nouel, Paul Hastings, Taylor Wessing et Weil Gotshal& Manges et les Etudes Prud’homme & Baum, KL Associés et Les Notaires du Trocadéro interviennent dans cette transaction.