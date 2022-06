ALD a mis à jour début juin les comptes de son nouveau cadre d’émission Green & Positive Impact et l’a présenté aux investisseurs. Il s’agit de sa seconde émission sur le marché cette année.

L’émission servira à financer et/ou refinancer des "véhicules éligibles" qui contribuent au développement de moyens de transport propres et à la transition vers un avenir bas carbone.

ISS-ESG est le fournisseur de Second Party Opinion qui garantit le cadre de cette transaction et son alignement avec les UNEP FI’s Principles for Positive Impact Finance (2017), les ICMA’s Green Bond Principles (2021) et avec EU Proposal for a European Green Bond Standards.

Société Générale Corporate & Investment Banking est intervenu en tant que conseiller unique en structutation verte et unique teneur de livre pour cette transaction.