ALD a signé un accord pour acquérir Fleetpool, une société allemande leader dans le domaine de l’abonnement automobile, et son portefeuille d’environ 10 000 véhicules. Cette acquisition permettra à ALD de développer rapidement des services d’abonnement digitaux de voitures pour les partenaires, les employés et les particuliers et d’étendre la portée commerciale de ses solutions de mobilité en Europe.

Fleetpool est la principale société allemande d’abonnement de voitures, qui dessert les particuliers, les partenaires et les entreprises où elle opère par le biais d’une plateforme d’abonnement digitale. Créée en 2008 en réponse au besoin de services de location de voitures à moyen terme, Fleetpool est actuellement le seul acteur majeur de l’abonnement automobile en Allemagne à s’adresser à tous les clients et à tous les canaux par le biais de stratégies multimarques ainsi qu’en marque blanche. Fleetpool offre un accès entièrement digital à des formules d’abonnement automobile tout compris via leurs boutiques en ligne. Les contrats d’abonnement sont gérés entièrement en ligne, de la sélection de la voiture à l’évaluation du crédit ainsi que la signature électronique du contrat.

Cette acquisition permettra à ALD de développer son offre de mobilité grâce à l’expertise de Fleetpool en matière d’abonnement automobile pour les particuliers et les entreprises, ainsi que pour les constructeurs automobiles qui cherchent à diversifier leurs modèles de distribution et leurs offres de services. Une expansion est envisagée dans plus de 10 pays européens d’ici 2026.

Cette transaction illustre la volonté d’ALD de faire des acquisitions ciblées et s’inscrit dans sa stratégie de croissance visant à fournir des solutions de mobilité flexibles et à valeur ajoutée.

Cette transaction sera soumise à l’accord des autorités de la concurrence.

Tim Albertsen, PDG d’ALD, a déclaré : "La priorité que nous accordons sur les acquisitions de type bolt-on et à valeur ajoutée nous permet de nous positionner sur le segment de la location flexible. L’expérience de Fleetpool nous permettra de bénéficier d’une technologie de pointe et d’une solide expertise en matière de mobilité pour accélérer nos ambitions en matière de services d’abonnement de voitures pour nos clients et partenaires en Europe. Cette acquisition consolidera notre position de numéro 1 en Europe et contribuera à notre plan de développement stratégique, Move 2025, qui vise à renforcer notre avantage concurrentiel pour atteindre un total d’environ 2,3 millions de contrats d’ici 2025."

Gert Schaub, fondateur et PDG de Fleetpool, a déclaré : "Fleetpool est un pionnier des services d’abonnement de voitures et a prouvé son expertise avec une entreprise économiquement réussie dès le début, notamment sans avoir besoin de capital-risque. Avec ALD, nous avons trouvé le partenaire idéal pour combiner et développer notre expertise en matière d’abonnement de voitures avec la force d’un géant international de solutions de mobilité. En tant qu’entreprise intégrée au sein du groupe ALD, notre objectif sera de faire de Fleetpool le premier fournisseur européen de services d’abonnement automobile, dans la continuité de notre position de leader en Allemagne. Nous sommes également fiers de partager une vision commune de la responsabilité sociale des entreprises, qui est une priorité pour Fleetpool et ALD. La diversité culturelle et une approche responsable de notre impact environnemental sont aujourd’hui essentielles et contribueront à faire de nous les gagnants de demain, tant sur le plan financier que sur le long terme."