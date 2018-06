Présent en France, en Pologne et en Roumanie, Nexteam Group est une société française spécialisée dans la mécanique de précision et l’usinage de métaux durs pour le secteur aéronautique, aérospatial et celui de la défense. Employant plus de 850 personnes, Nexteam Group génère un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 150 millions d’euros.

La volonté de Nexteam Group est d’être, d’ici 2023, un groupe de dimension internationale réalisant plus de 500 M€ de chiffre d’affaires et disposant des meilleures compétences du marché.

Ludovic Asquini, Président de Nexteam Group : “Nexteam développe une stratégie claire et dispose des ressources humaines pour la mettre en oeuvre. L’ADN entrepreneurial de Tikehau Capital et sa compréhension de notre marché en fait un nouveau partenaire légitime. Ce renforcement nous donne les moyens de nos ambitions avec des ressources complémentaires. ».

Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital « La prise de participation dans Nexteam Group manifeste une nouvelle fois l’ambition de Tikehau Capital d’accompagner des entreprises prometteuses. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir accompagner la dynamique de croissance de Nexteam Group et l’aider à saisir les nombreuses opportunités de développement qui s’offrent à lui. »

ALANTRA est intervenu sur cette opération en tant que Conseil M&A des actionnaires de Nexteam Group.