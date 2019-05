L’Association sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT a constaté, à l’instar de La Mondiale, que des divergences partagées remettaient en question la poursuite du processus d’unification. En conséquence, AG2R LA MONDIALE et MATMUT décident d’un commun accord de poursuivre le processus de séparation initié par La Mondiale.

Les Assemblées générales extraordinaires se réuniront fin mai 2019 et prendront les résolutions qui en découlent.

Le Conseil d’administration de l’Association sommitale AG2R LA MONDIALE MATMUT, mandate André Renaudin, Directeur général, pour mettre en œuvre les décisions prises et préparer l’avenir d’AG2R LA MONDIALE. Pour la Matmut, le Président Daniel Havis mandate Nicolas Gomart, Directeur Général et Vice-Président pour engager ce processus et préparer l’avenir du Groupe Matmut.