Doté de 10 millions d’euros, ALM innovation s’intéresse à de jeunes entreprises innovantes en phase d’accélération (a minima série A) dont l’activité est liée à la e-santé, la fintech, l’assurtech ou encore à l’efficacité opérationnelle.

« L’approche retenue consiste à combiner investissement financier et collaboration de proximité dans la durée en associant nos expertises respectives. AG2R LA MONDIALE entend donc s’impliquer à la fois financièrement et opérationnellement auprès des start-ups qui seront sélectionnées », précise Emmanuelle Saudeau, membre du Comité exécutif en charge du digital, de la relation client, du marketing et de la communication.

L’investissement du fonds ALM innovation s’effectuera exclusivement en France et en Europe. Il pourra être déclenché après une première phase de collaboration dont l’objectif est de confirmer l’intérêt des clients et la robustesse du partenariat.

Avec des investissements compris entre 300 000 € et 1 million d’€ en fonds propres, la prise de participation au capital sera minoritaire tout en étant suffisamment significative pour participer à la gouvernance.

« Ce fonds est une des composantes de notre ambitieux plan d’investissement dans le digital et l’innovation. Il a vocation à compléter nos investissements dans des fonds de private equity dont la part allouée au capital innovation représente 15 millions d’€ par an », souligne David Simon, membre du Comité exécutif en charge des finances, des investissements et des risques.