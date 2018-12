AG2R LA MONDIALE et NORTIA (groupe DLPK) annoncent la cession d’APREP Diffusion, la plateforme d’AG2R LA MONDIALE spécialisée dans les domaines de l’épargne, de la retraite et de la prévoyance, dédiée aux courtiers et aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), et la conclusion d’un nouvel accord de distribution entre les 2 groupes.

« Nous nous félicitons de la signature de cet accord qui renforce nos liens avec NORTIA auquel nous apporterons désormais notre expertise non seulement en assurance vie, épargne et retraite supplémentaire, mais encore en prévoyance patrimoniale. Ainsi, nous devenons le premier partenaire en assurance vie deNORTIA qui renforce sa position en tant que partenaire de distribution de premier plan d’AG2R LA MONDIALE », se réjouit André Renaudin, Directeur général d’AG2R LA MONDIALE.

« Nous nous réjouissons de cette opération qui vient conforter la relation étroite que nous entretenons depuis 25 ans avec AG2R LA MONDIALE. Cette acquisition confirme également nos ambitions en termes de développement et de diversification au sein du groupe DLPK : la prévoyance patrimoniale vient en effet compléter nos activités et nous permet de proposer une offre encore plus complète à nos partenaires CGPI » déclare Vincent Dubois, Directeur général de NORTIA et Président du groupe DLPK.