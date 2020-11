Reprise en 1999 par David et Elie Maman, la société AFSO propose une large gamme d’objets à forte valeur perçue (bagagerie, textile, beauté, santé, high tech, maison, sport, luxe…). Sourceur, importateur, distributeur, agence de communication par l’objet, gestionnaire de sites e-commerce, AFSO a intégré l’ensemble des métiers de la filière pour maîtriser la qualité des objets et le design de ces produits sur-mesure, au service de la communication affinitaire des marques de ses clients.

Le groupe propose aux entreprises une offre 360° innovante, de la commande ponctuelle à la gestion catalogue contractualisée pouvant aller jusqu’à la délégation de la vente au grand public via la création de site e-commerce dédié ou en points de vente. Son offre « Exclusive Customer Design » a su convaincre des marques exigeantes de tout secteur, telles que Naval Group, Daher, Peugeot, Temporis ou Airbus qui a intégralement externalisé chez AFSO les activités dédiées à ses objets promotionnels.

Avec un portefeuille clients en constante augmentation et un fort développement à l’export, la société enregistre une croissance continue de son chiffre d’affaires et de ses résultats depuis 2012. Elle figure aujourd’hui dans le Top 10 du secteur en France sur un marché estimé à 1,3Md€.

Une levée de 5 M€ pour accélérer le développement d’AFSO par croissance externe

Fort de ces fondamentaux solides, David et Elie Maman souhaitent aujourd’hui accélérer la croissance d’AFSO en se positionnant en consolidateur d’un marché français très atomisé puisqu’il n’est assuré qu’à hauteur de 10 % par les 20 premiers acteurs du secteur.

A l’issue d’un processus compétitif mené par les équipes toulousaines d’Oaklins France, les dirigeants ont choisi iXO Private Equity pour les accompagner dans cette nouvelle étape de développement. Le premier acteur régional du capital investissement indépendant en France entre ainsi au capital d’AFSO à l’occasion d’une opération de capital développement de 5 M€.

Commentant cette opération, David Maman et Elie Maman, Dirigeants actionnaires, déclarent : « Nous sommes ravis d’accueillir les équipes d’iXO Private Equity à notre capital et les remercions de leur confiance. Leur expertise en opérations de build-up est un véritable gage de succès pour nous accompagner dans notre nouvelle stratégie de croissance. »

Nicolas Olivès, Directeur de participations d’iXO Private Equity, conclut : « AFSO est aujourd’hui l’un des seuls acteurs de son marché à pouvoir intégralement gérer, pour le compte de ses clients (PME, ETI et grands groupes), leurs activités dédiées aux objets média. Dans un contexte économique chahuté, nous considérons que cette offre d’AFSO et sa stratégie de développement seront des facteurs de réussite importants. En effet, sur un marché de l’objet média trop souvent considéré comme un « centre de coûts », AFSO a su en faire un « centre de profits » et un outil de communication efficace pour ses clients. »