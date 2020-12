Une stratégie diversifiée pour constituer un portefeuille durable et résilient face aux évolutions qui vont marquer notre secteur.

AEW annonce le premier closing pour son Fonds paneuropéen ouvert EUROCORE (le « Fonds), avec un montant initial de capitaux de 410mn€ souscrits pendant la pandémie. Parmi les investisseurs engagés dans ce Fonds figurent le fonds de pension néerlandais Pensioenfonds Metaal en Techniek, conseillé par MN, un grand fonds de pension public suisse et des compagnies d’assurances, fonds de pension, family offices et autres institutionnels français, allemands et japonais.

EUROCORE a pour objectif d’offrir des revenus stables en investissant dans un portefeuille d’actifs diversifiés et durables composé de bureaux, de logistique et de résidentiel. Les investissements viseront à répondre aux évolutions et grandes tendances immobilières induites par l’urbanisation, les changements démographiques et l’essor des nouvelles technologies. Le Fonds se concentrera principalement sur les marchés matures et en croissance dans les grandes villes européennes, notamment en France, en Allemagne et au Bénélux.

AEW est l’un des principaux investisseurs en immobilier core, avec 75% des 70mds€ sous gestion constitués d’actifs core. En Europe, AEW gère plus de 33mds€ de biens immobiliers, dont 27mds€ d’immeubles core. Forte de 421 professionnels répartis dans 12 implantations à travers l’Europe, AEW est à même, grâce à présence locale, d’identifier des opportunités d’investissement et de mettre en œuvre des stratégies de gestion d’actifs ciblées lui permettant d’optimiser les revenus locatifs, d’améliorer les caractéristiques ESG et ainsi de créer de la valeur sur le long terme.

Conformément à la stratégie d’AEW, EUROCORE mettra fortement l’accent sur l’ESG, en investissant dans des actifs labélisés avec de bonnes performances énergétiques et offrant un environnement optimal à ses occupants. Le Fonds respectera également les critères de développement durable des Nations Unies et participera aux certifications GRESB. L’ESG est au cœur des processus d’investissement et de gestion d’AEW, les occupants comme les investisseurs étant de plus en plus concernés par l’impact environnemental et l’efficacité énergétique des actifs qui sont des facteurs essentiels de la lutte contre l’obsolescence des bâtiments.

Rob Wilkinson, Directeur Général d’AEW en Europe, déclare : « Le lancement d’EUROCORE est une nouvelle démonstration de notre engagement à investir sur le long terme en Europe. Nous avons délibérément conçu la stratégie d’investissement de ce Fonds en vue d’anticiper l’évolution future des marchés immobiliers. AEW fait désormais partie des rares sociétés de gestion à pouvoir offrir aux investisseurs l’accès à des stratégies de fonds ouverts diversifiées aux États-Unis, en Europe et en Asie. »

Christina Ofschonka, Senior Fund Manager d’EUROCORE chez AEW, ajoute : « Les fortes tendances actuelles ont un impact significatif sur notre secteur et conduisent à une évolution des exigences en matière d’immobilier. Le Fonds visera des actifs logistiques, résidentiels et bureaux. La stratégie que nous avons mise en place pour ce Fonds permettra de s’adapter aux évolutions du marché, qu’il s’agisse pour la logistique de la re-régionalisation d’une partie de la production ; de l’évolution des attentes en matière d’actifs résidentiels ou encore des espaces de bureaux qui évoluent rapidement avec de nouveaux modes de travail flexibles, collaboratifs et innovants.

Nos efforts en vue d’un déploiement efficace des capitaux levés nous ont permis d’être rapidement en exclusivité sur un certain nombre d’actifs très attractifs sur plusieurs marchés européens. Nous prévoyons de ce fait des signatures imminentes pour de premières acquisitions. Nous avons en outre construit un solide pipeline d’investissements pour un montant total de près de 500mns€ avec pour objectif de constituer un portefeuille composé d’actifs core et durables. »