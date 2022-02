Les fonds supplémentaires ont été levés tant auprès des investisseurs initiaux que de nouveaux investisseurs et font suite aux investissements réalisés depuis la première clôture qui totalisent 427 millions d’euros.

EUROCORE, qui a surperformé jusqu’à présent l’indice INREV European OCDE Funds, vise à répondre aux évolutions et grandes tendances immobilières induites par l’urbanisation croissante, les changements démographiques et l’essor des nouvelles technologies. Le Fonds met un accent tout particulier sur l’ESG en s’alignant sur les objectifs de développement durable des Nations unies et en participant au GRESB.

À date, 427 millions d’euros ont été déployés au travers de 11 investissements de grande qualité (bureaux médicaux, logistiques et résidentiels) dans six pays, la majorité d’entre eux ayant été sécurisés off market. Ces actifs s’inscrivent parfaitement dans la stratégie d’EUROCORE consistant à fournir des revenus stables à long terme à travers un portefeuille d’actifs diversifiés et durables, se concentrant principalement sur les marchés matures et en croissance des grandes villes européennes.

Le portefeuille du Fonds est déjà bien diversifié avec une forte exposition aux marchés clés que sont la France, l’Allemagne et le BeNeLux et une allocation permettant de tirer parti des solides fondamentaux des classes d’actifs résidentiels et logistiques, tout en bénéficiant d’une base de locataires de premier plan à travers des baux longs.

Christina Ofschonka, Senior Fund Manager d’EUROCORE chez AEW, a déclaré : « Depuis le lancement d’EUROCORE, nous avons efficacement déployé la majorité des capitaux souscrits initialement. En constituant un portefeuille de grande qualité composé d’actifs soigneusement sélectionnés, offrant des revenus stables et intégrant des critères ESG qui répondent à nos indicateurs clés de performance à long terme, nous avons pu générer une surperformance par rapport à l’indice de référence du Fonds. Les nouveaux capitaux levés, qui reflètent l’intérêt continu des investisseurs pour l’immobilier européen, vont nous permettre de poursuivre notre stratégie et de sourcer des opportunités off market grâce à nos différents bureaux européens. Nous disposons de fait d’un pipeline d’investissements important nous permettant de rester très sélectif dans la construction d’un portefeuille que nous voulons diversifié, stable et durable. »