Julie était auparavant responsable du développement pour la région Sud-Est chez AEW en charge du développement de l’offre auprès des réseaux distributeurs. Elle a rejoint CILOGER en 2015 (devenu AEW Ciloger après la fusion avec AEW en 2016, puis AEW Patrimoine en 2021) après 12 années passées au sein de diverses compagnies d’assurances à des postes de développement d’offres destinées aux clientèles patrimoniales.

Antoine Barbier, Directeur d’AEW Patrimoine commente : « La nomination de Julie répond à la volonté forte d’AEW Patrimoine d’atteindre les objectifs de collecte ambitieux que nous avons pour 2022. Ses expériences précédentes lui ont permis de développer une forte culture client et une grande connaissance des réseaux bancaires. Je sais pouvoir compter sur son enthousiasme et son esprit d’équipe pour animer, avec les Responsables Développement Régionaux, nos réseaux partenaires. »

Julie détient un Master en Sciences économiques et de gestion de l’Université Libre de Bruxelles avec une spécialisation en business et management de la Stockholm School of Economics. -