Cette nouvelle levée de capital a été intégralement souscrite par les investisseurs existants du Fonds qui renouvellent leur confiance dans le track-record et la stratégie de la plateforme en soutenant sa nouvelle phase de croissance en Europe continentale.

LOGISTIS va ainsi continuer d’accroître et d’étendre sa couverture des principaux hubs logistiques européens pour atteindre une taille de plus de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Le Fonds va poursuivre sa stratégie d’investissement « build-to-core » qui consiste à créer et produire des actifs prime stratégiques, allant du parc logistique multimodal au centre de distribution urbain. Le Fonds déploie sa stratégie d’investissement principalement en établissant des partenariats avec des promoteurs indépendants spécialisés, portant des projets d’envergure en amont et en blanc. Cette approche permet à LOGISTIS d’optimiser le volume de son sourcing et la qualité de sa sélection d’actifs tout en participant activement à la chaine de création de valeur en développant des immeubles difficiles à répliquer.

Cette année marque 20 ans d’existence de la plateforme LOGISTIS, faisant d’AEW un acteur de long-terme et l’un des pionniers du secteur de la logistique en Europe. Depuis sa création, LOGISTIS a constitué un portefeuille de 131 actifs de Classe A répartis sur 52 sites en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque, en Italie et en Espagne, d’une valeur totale d’environ 3,3 milliards d’euros, surperformant les indices de référence à court et à long terme.

Rob Wilkinson, Directeur Général d’AEW en Europe, déclare : « L’évolution rapide des modes de consommation, la forte progression du e-commerce et les nouvelles technologies forment un ensemble d’évolutions structurelles positives qui contribuent à accroitre l’importance stratégique de la supply chain et des immeubles autour desquels celle-ci s’organise. Avec le soutien de nos clients, notre expérience et une stratégie d’investissement « build-tocore » en adéquation avec les tendances du marché, nous poursuivons le développement de la plateforme LOGISTIS pour assoir durablement sa présence en tant qu’acteur majeur du secteur de la logistique en Europe. »

Rémy Vertupier, gestionnaire du Fonds LOGISTIS, ajoute : « Nous recherchons des emplacements stratégiques depuis lesquels nous développons en blanc des actifs flexibles et de taille importante et nous mettons en place des partenariats avec des promoteurs indépendants qui recherchent du capital en amont de la réalisation de leurs projets. Dans le contexte actuel de marché, cette approche nous permet de répondre à la demande des utilisateurs qui recherchent des immeubles de qualité dans des emplacements stratégiques, ainsi qu’aux attentes de nos investisseurs : développer une plateforme paneuropéenne diversifiée et composée d’actifs prime et délivrer une performance durable. »