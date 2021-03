AEW, un des leaders mondiaux du conseil en investissement et en gestion d’actifs immobiliers, annonce le lancement de « ULLIS », nouvelle plateforme dédiée à la logistique et aux parcs d’activités en zone urbaine. Avec un capital de départ de 475Mn€, la plateforme amorce une première phase de croissance en ciblant le développement d’un portefeuille initial d’une taille de 800Mn€.

ULLIS prend la forme d’un partenariat entre plusieurs investisseurs comprenant PGGM, Allianz Real Estate et Crédit Agricole Assurances, tous partenaires d’AEW de longue date en immobilier logistique. ULLIS a pour objectif de construire un portefeuille core focalisé sur les actifs logistiques et les parcs d’activités implantés en zone urbaine des principales agglomérations en France, en Allemagne et aux Pays-Bas où une offre chroniquement déficitaire rencontre une demande soutenue. La plateforme déploiera l’essentiel de sa stratégie au travers de projets de redéveloppement, complétés par l’acquisition d’actifs existants.

Les dynamiques structurelles qui soutiennent la demande d’espaces industriels en zone urbaine se renforcent. Les effets conjugués de la croissance de l’urbanisation et de la distribution urbaine, ainsi que du développement de l’industrie 4.0 et de l’émergence d’un mouvement de réindustrialisation partielle vers l’Europe, vont accentuer encore davantage la pression sur l’offre. Dans ce contexte, ULLIS se positionne comme une plateforme spécialisée et capable de répondre aux besoins de la nouvelle génération d’opérateurs industriels et logistiques.

Avec un track-record de plus de 20 ans et une présence en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en Pologne, en République Tchèque, en Italie ou encore en Espagne, AEW est bien ancrée dans le secteur logistique et industriel Européen. ULLIS vient étendre et compléter un portefeuille existant de plus de 4Mds€ d’actifs logistiques, en permettant aux investisseurs de bénéficier de la profondeur du réseau d’AEW et d’avoir ainsi un accès significatif au marché des parcs d’activités.

Rémy Vertupier, Co-Head of Institutional Fund Management, Separate Accounts & Club Deals chez AEW, déclare : “Le rythme du changement s’accélère, alimenté par l’impact des nouvelles technologies, et la demande d’espaces industriels urbains est en croissance. Compte tenu du taux d’occupation élevé du stock existant et des fortes contraintes entourant la production d’offre neuve, nous avons décidé de lancer ULLIS avec une stratégie orientée vers le redéveloppement de projets urbains de toutes tailles et la reconversion de bâtiments obsolètes et de friches industrielles en parcs d’activités et sites logistiques de dernière génération. Associée aux engagements ISR portés par AEW, nous pensons que cette stratégie contribuera positivement au développement des villes et générera des performances durables pour nos investisseurs.”