AEW Europe annonce la finalisation de l’acquisition de l’activité de dette privée de Natixis Investment Managers International, qui conçoit et structure des solutions d’investissements dans le domaine de la dette privée d’infrastructures et d’actifs réels. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’AEW de bâtir une plateforme de dette privée internationale et multi-produits pour offrir à ses client existants et futurs une gamme plus large de solutions d’investissements, y compris dans les domaines de la dette immobilière, d’infrastructure, d’aviation et d’entreprise.

La nouvelle plateforme de dette privée d’AEW a enregistré une croissance significative au cours des 5 dernières années et comprend 7,4 milliards d’euros engagés par ses clients, dont 3,3 milliards d’euros investis dans une gamme de fonds et de mandats.

La taille de la plateforme, l’équipe expérimentée de 30 professionnels basés à Paris et à Hong Kong dont Denis Prouteau, Directeur des Investissements, ainsi que le contexte de marché favorable pour la dette privée, permettront à AEW d’offrir à ses clients de nouvelles opportunités de diversification.

La plateforme sera dirigée par Jonathan Stevens, Responsable Dette Privée. Auparavant chez Blackrock, il a rejoint AEW en octobre dernier.

Rob Wilkinson, CEO Europe d’AEW, commente : « La finalisation de cette acquisition représente une importante opportunité pour AEW, complète notre ancrage actuel dans la dette immobilière, qui a connu une croissance rapide au cours des 11 dernières années, et crée une plateforme de dette privée élargie. La dette privée représente un secteur de croissance stratégique pour AEW, avec un fort attrait et un profil de risque attrayant pour nos clients dans un environnement de taux d’intérêt changeant. À la suite de l’annonce de la nomination de Jonathan et de nos ambitions dans ce domaine, nous avons eu des conversations positives avec nos clients, et nous sommes enthousiastes face à ce que l’avenir nous réserve ».

Jonathan Stevens, Responsable Dette Privée chez AEW, ajoute : « Depuis que j’ai rejoint AEW en octobre, j’ai été extrêmement impressionné par l’équipe de dette privée et par sa gamme de produits. Je suis ravi de piloter la croissance stratégique de la plateforme de dette privée d’AEW aux côtés de mes collègues. Notre objectif à court terme est de continuer à gérer notre portefeuille d’investissements de dette privée, tout en créant de nouveaux produits répondant aux exigences des clients institutionnels qui recherchent des sources de rendement sûr à long terme avec une faible volatilité, une rentabilité des capitaux élevée et une performance relative attractive ».