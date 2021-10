Une étape supplémentaire dans le développement d’AETHER Financial Services

La nomination de Nathalie Lecointre correspond aux ambitions de croissance d’AETHER Financial Services et répond à la demande d’accompagnement de plus en plus forte des émetteurs pour faire intervenir AETHER en tant qu’agent indépendant spécialisé dans les marchés de capitaux (EMTN, Euro PP) avec des rôles de représentant de la masse ou d’agent de calcul (make-whole ou convertible).

En tant que Head of Capital Markets Development France, Nathalie Lecointre a pour mission de réaffirmer la position de AETHER Financial Services comme agent leader en France en Capital Markets mais aussi de poursuivre le développement du portefeuille clients. Elle est également en charge de la promotion de l’ensemble des services Capital Markets avec les clients existants, tout en assurant le lien avec les autres activités d’AETHER Financial Services et notamment les activités de Corporate and Issuer Services.

Des compétences et une expérience de grande valeur

« L’arrivée de Nathalie représente un atout précieux pour accompagner la croissance d’AETHER Financial Services. Sa solide expérience en matière de Capital Markets et les réalisations accomplies au cours de son parcours nous permettront d’accélérer le développement de nos activités et d’asseoir notre notoriété sur le marché » déclarent Edouard Narboux et Henri-Pierre Jeancard, cofondateurs d’AETHER Financial Services.

Diplômée de l’Université des Affaires Internationales au Havre et titulaire d’un Master en Commerce Extérieur et Finance Internationale, Nathalie Lecointre dispose d’une expertise de pointe en Capital Markets, et a notamment exercé au sein du groupe BNP Paribas où elle a évolué pendant 19 ans, de 2001 à 2020.

Nathalie a débuté sa carrière en tant que Project Manager en France et en Australie, puis a évolué vers des fonctions de Sales and Relationship Manager for Financial Intermediaries. Forte de cette expérience, elle a ensuite travaillé en tant que Sales Manager - Debt Market Services. Avant de rejoindre AETHER Financial Services, elle occupait le poste de Head of Debt Solutions France chez BNP Paribas Securities Services.